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İzmir'de cuma namazı saat kaçta? İzmir'de cuma namazı saati ve namaz vakitleri

İzmir'de cuma namazı saat kaçta?

Müslümanlar için büyük öneme sahip olan mübarek cuma namazı bu hafta da büyük bir katılımla kılınacak. Camileri dolduracak cemaat İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor. Diyanet İşleri Başkanlığının takvimine göre, İzmir'de cuma namazı saat 13:12'de kılınacak.

Yeni Şafak
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.
Cuma namazı bu haftada büyük bir katılımla kılınacak.

Yarın 14 Aralık Cuma. Bu hafta da camileri dolduracak olan vatandaşlar, İzmir'de Cuma namazı saat kaçta? sorusunun cevabını merak ediyor.

Biz de sizler için Diyanet takvimine göre, İzmir'de Cuma namazı saatlerini derledik. Haberimizde bir haftalık İzmir'de namaz vakitlerini bulabilirsiniz.

İzmir'de Cuma ezanı saat 13:12'de okunacak.

İzmir'de namazı vakitleri

İzmir'de öğle namazı vakti saat 13.12

İzmir'de ikindi namazı vakti saat 15.38

İzmir'de akşam namazı vakti saat 17:58

İzmir'de yatsı namazı vakti saat 19:21'de.

Tüm illerde namaz vakitleri için tıklayınız

Ankara'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
Ankara'da cuma namazı saat kaçta?

İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?
GÜNDEM
İstanbul'da cuma namazı saat kaçta?

En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları
GÜNDEM
En güzel yazılı ve görsel Cuma mesajları

Cuma gününe özel resimli ve kısa mesajlar
FOTOĞRAF 30
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En güzel resimli, anlamlı, özlü Cuma mesajları...
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Resimli Cuma mesajları: Dünyada bir olan sende bin olsun, kainatta damla olan sende okyanus olsun. El açıp dua etiğin her şey bugün kabul olsun, amin! Hayırlı Cumalar dilerim.
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En kısa ve güzel Cuma mesajları: Ey Rabbim! Evimizden bereketi, dilimizden duayı, kalbimizden senin ve Resulünün sevgisini eksik etme. Dualarımızı kabul, ömrümüzü nurlu kıl. Amin. Hayırlı cumalar.
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Cuma mesajları: Ey Rabbim! Şu sonsuz merhamet ve rahmet deryasından bir damla da olsa, nasiplenmeyi hak eden kullarından eyle bizi. Amin. Hayırlı nurlu cumalar dilerim.
Title
En özlü Cuma mesajları: Bazı müminler cennete hasret yaşar. Bazı müminler de vardır ki cennet onları hasretle bekler. Cennetin hasrete beklediği müminlerden olmak duasıyla, hayırlı cumalar.
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En kısa Cuma mesajları: Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. (Cum'a, 629) Cumanız ve Ramazanınız mübarek olsun.
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Cuma mesajları: Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
Title
Resimli ve anlamlı Cuma mesajları: Ömrümüzün hikayesini yazan en büyük ve en güzel yazıcı olan Rabbim, gönlünüzden geçen güzellikleri alnımıza kader diye yazsın. Amin, hayırlı cumalar dilerim.
Title
Kısa Cuma mesajları: Ey Rabbim! Yalvarışım rahmetine güvenimden, her şey kudretinden, içimdeki kırık kalp Allah derken, rahmetini esirgeme üzerimizden! Amin. Cumanız mübarek olsun.
Title
Resimli ve anlamlı Cuma mesajları: Allah'ım rızkımıza bolluk, kalbimize ferahlık, ömrümüze bereket ver! Amin. Cumanız mübarek olsun…
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Anlamlı Cuma mesajları: Ya Rab, kusurumuzu affet. Bizi Kendine kul kabul et. Emanetini kabzetmek zamanına kadar bizi emanette emin kıl. Amin! Hayırlı cumalar.
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Resimli Cuma mesajları: Huzur ve güven içinde yenen kuru bir ekmek,endişe içinde yenen baldan daha tatlıdır. Namus içinde yaşanan bir çadır, ahlaksızlığın hüküm sürdüğü bir köşkte yaşamaktan daha sevimlidir. Cumanız Mübarek Olsun.
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En anlamlı Cuma mesajları: Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini Mevla'ya. Sen istemesini bilirsen, Mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.
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Özlü ve kısa Cuma mesajları: Allah’ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim.
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En güzel Cuma sözleri: Ayakları şişerdi, o öpülesi ayakları. Ama bizim gibi sabahlara kadar gezmekten değil, sabaha kadar ibadet etmekten. Az yerdi, ama bizim gibi rejim yapmak için değil, fakirliği seçtiğinden. Gece gündüz ağlardı, o ağlayınca meleklerin gözleri dolardı ama bizim gibi pembe diziler yüzünden değil, mevlaya olan aşkından. Ne kadar farklıyız değil mi Allah rasülünden. Mevla bütün amellerimiz ve niyetlerimizle ona benzemeyi nasip etsin. Amin. Hayırlı cumalar.
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En kısa Cuma mesajları: Güzellikler içinizi aydınlatsın, yüzünüzden ve yüreğinizden tebessüm eksilmesin. Rabbim, sevdiği kullarından eylesin sizleri ve tabi ki bizleri. Hayırlı cumalar dilerim.
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En güzel Cuma mesajları: Allah'ım! Geçmiş ve gelecek, gizli ve açık bütün günahlarımı bağışla! Benim ilâhım Sensin. Senden başka ilâh yoktur. (Buhârî, Tevhîd, 35) Cumanız mübarek olsun.
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En güzel Cuma mesajları: Üzerine güneş doğan en hayırlı gün cuma günüdür. Âdem o gün yaratıldı, o gün cennete konuldu ve yine o gün cennetten çıkarıldı. (Müslim, Cum'a 17, 18) Hayırlı cumalar.
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Kısa ve anlamlı Cuma mesajları: Bir gül kurur, kalpteki sevgi kurumaz. Yağan yağmur durur, gönüldeki fırtına durmaz. Her şey unutulur ama sevilen insanlar unutulmaz. Hayırlı, nurlu cumalar dilerim.
Title
En özel Cuma mesajları: Allah'ım, 'kin, kibir ve kim ne der' hastalıklarından sana sığınırım. Bu güzel cuma gününü senin rızan için sevgi ve muhabbet içinde geçirmeyi nasip eyle. Amin. Cumamız mübarek olsun.
Title
En güzel Cuma mesajları: Allah'ım! Cehenneme götüren fitneden, cehennemin azabından, zenginliğin ve fakirliğin şerrinden sana sığınırım. (Ebu Dâvûd, Vitr, 32.) Cumanız mübarek olsun...
Title
Resim en güzel Cuma mesajları: Rabbim, sevginle dopdolu yüreklerle sana kavuşmayı ve sevdiklerimizle sonsuzlukta buluşmayı nasip eyle, amin. Hayırlı Cumalar.
Title
Anlamlı Cuma mesajları: Makbul, dua ve tövbelerimizi kabul, sağlığımızı daim, kazancımızı bereketli, kalplerimizi ve evlerimizi huzurla doldursun İnşallah. Hayırlı cumalar dilerim.
Title
Cuma mesajları: Unuttum! Dünya bi gölgelikti oysa, Yolcu olduğumu unuttum. Yolumun buradan geçtiğini ve sadece yolcu olduğumu unuttum. Yapmam gerekenler vardı. Burası imtihandı, seyr-ü sefaya dalıp ahiretimi unuttum. Rabbime verdiğim sözüm vardı. Dünya kelamı konuşmaktan o sözümü unuttum. Ne de çok unuttuk. Ne çabuk da unuttuk. Rabbim bizi unuttmasın. Cumamız mübarek olsun inşallah.
Title
En güzel ve en kısa Cuma mesajları: Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim
Title
En özlü ve resimli Cuma mesajları: Allah'ım! Bana kendi sevgisini ve senin yanında sevgisi bana fayda verecek kimsenin sevgisini ver. (Tirmizî, Deavât,73.) Cumanız mübarek olsun...
Title
En güzel resimli ve sözlü Cuma mesajları: Sevdiğiniz için bir kere mutlu olup, bin kere pişman olacağınız bir sevgiyi yaşamamanız dileğimle! Düşleriniz gerçek olsun ama gerçeğiniz asla düş olmasın. Hayırlı cumalar dilerim.
Title
Kısa resimli ve en anlamlı Cuma mesajları:'Ben, beni seven ümmetimi almadan cennete girmem.' Diyen Sevgilinin (S.A.V) ümmeti olmanın hakkını verebilmek duası ile hayırlı cumalar dilerim.
Title
Güzel resimli Cuma mesajları: Allah'ım! Akşama ulaştığımız gibi sabaha, sabah ulaştığımız gibi de akşama ulaşmayı nasip eyle. Sağlımızı koru ve hastalara şifa ver. Hayırlı bereketli cumalar dilerim.
Title
Kısa ve resimli Cuma mesajları: Bizi dostlarına dost, düşmanlarına düşman olanlardan ve sabreden ve şükredenlerden eyle! İşinde sebat eden, nimetine şükreden, ibadetini güzel yapan, doğru konuşanlardan eyle Ya Rabbim. Amin. Hayırlı Cumalar dilerim.
Cuma gününe özel resimli ve kısa mesajlar
Camilerin dolup taştığı mübarek Cuma günü Müslümanlar için büyük bir öneme sahip. Cuma gününde, sizin için derlediğimiz resimli mesajları sevdiklerinizle paylaşabilir ve onlara iyi dilekler de bulunabilirsiniz. İşte 7 Aralık Cuma gününe özel resimli ve en anlamlı Cuma mesajları...
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