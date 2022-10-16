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İZMİR

İzmir'de dehşet anları: Yol verme tartışmasında başına kaldırım taşıyla vurdular

İzmir'in Bornova ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada başına kaldırım taşı ile vurulan K.Y. (40), ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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Haber Merkezi DHA
İzmirde dehşet anları: Yol verme tartışmasında başına kaldırım taşıyla vurdular
Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi.

İddiaya göre, cipiyle seyir halinde olan K.Y. ile bir grubun bulunduğu otomobildekiler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, tarafların araçlardan inmesi üzerine arbedeye dönüştü. Grup içerisinden bir kişi, yol kenarında bulduğu kaldırım taşını, arbede esnasında yerde kalan K.Y.'nin başına vurdu.

İzmir’deki yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile vurdular
FOTOĞRAF 7
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Olay, saat 00.30 sıralarında Atatürk Mahallesi Hürriyet Caddesinde meydana geldi.
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İddiaya göre, cipiyle seyir halinde olan K.Y. ile bir grubun bulunduğu otomobildekiler arasında yol verme meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
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Tartışma, tarafların araçlardan inmesi üzerine arbedeye dönüştü.
Title
Grup içerisinden bir kişi, yol kenarında bulduğu kaldırım taşını, arbede esnasında yerde kalan K.Y.'nin başına vurdu.
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Şüpheliler olay yerinde kaçarken, K.Y. ise başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kaldı.
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Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan K.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.
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Öte yandan, olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.
İzmir’deki yol verme kavgasında dehşete düşüren görüntü: Kafasına kaldırım taşı ile vurdular
İzmir'in Bornova ilçesinde, 'yol verme' nedeniyle çıkan tartışmada başına kaldırım taşı ile vurulan K.Y. (40), ağır yaralandı. Olay anı cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

Şüpheliler olay yerinde kaçarken, K.Y. ise başına aldığı darbe ile kanlar içerisinde kaldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan K.Y., sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan, olay anı ise çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi. Olayla ilgili inceleme başlatan polis, şüphelilerin kimliklerinin belirlenip, yakalanması için çalışma başlattı.

Kadıköy'de 24 katlı binada korkutan anlar: Yangının çıkış nedeni belli oldu
FOTOĞRAF 18
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Yangın, Fikirtepe Mahallesi Rüzgar Sokak’ta bulunan 24 katlı bir rezidansta çıktı.
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Birinci katta çıkan yangın kısa sürede dış cephe kaplaması üzerinden binanın en üst katına kadar ulaştı.
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Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler yangına müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi.
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Rezidansta oturan ev sahipleri yangın haberini alınca telaşlı şekilde olay yerine geldi.
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Yangın sırasında asansörler çalışmazken ev sahipleri merdivenlerden inerek rezidanstı terk etti.
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Yaklaşık 3 saat itfaiye ekipleri söndürme ve soğutma çalışması yaptıktan sonra yangını kontrol altına aldı.
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Edinilen bilgiye göre yangının çıkış sebebi klima motorunda arıza oluşması sonucu meydana geldi.
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Çıkan yangın daha sonra diğer katlara sirayet etti. Ev sahipleri ise telaşlı gözlerle yangının söndürülme çalışmalarını izledi.
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Ev sahiplerinden Emrah balta ”Yangının neyden çıktığını anlamadık apar topar merdivenlerden aşağıya indik asansörler zaten çalışmıyordu. Ne olduğu anlamadım bir anda şoka uğradık” dedi. Bir başka ev sahibi Mesut Kösedağı ” Klima sisteminden çıktı yangın, ortalama 250 daire var herhangi bir can kaybı olmadı. Benim de dairem yandı ama sevindirici haber can kaybı olmaması bizi çok sevinirdi” dedi.
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Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
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Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
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Kadıköy'de 24 katlı binada yangın çıktı
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Kadıköy'de 24 katlı binada korkutan anlar: Yangının çıkış nedeni belli oldu
Kadıköy Fikirtepe'de 24 katlı bir rezidansta yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri müdahale ederken bina sakinleri tahliye edildi. Rezidans yangının klima arızasından meydana geldiği öğrenildi.

Uyuşturucu faciası: Baba ve dumanından etkilenen dört yaşındaki kızı öldü, anne tedavi altında
FOTOĞRAF 7
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Olay, gece saatlerinde, Emek Mahallesi Çimen Sokak üzerindeki bir apartmanda meydana geldi. İddiaya göre İbrahim K., evde düzenek kurarak uyuşturucu kullandı.
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Eşi Songül K. ile kızı E.M.K. ise uyuşturucunun dumanından etkilendi. Eve gelen yakınları, çaldıkları kapının açılmaması üzerine polise haber verdi.
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İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, dairenin kapısını çilingirle açtırdıktan sonra sağlık ekipleriyle birlikte eve girdi. Sağlık ekibi, salonda hareketsiz yatan İbrahim K. ve kızı E.M.K.'nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.
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Anne Songül K. ise olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Songül K., buradaki müdahalesinin ardından başka bir hastaneye sevk edildi.
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Çiftin diğer çocuklarının ise bugün, bir akrabalarında kaldığı öğrenildi. Polis ekipleri evde incelemede bulunurken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Uyuşturucu kullanan baba ve dumanından etkilenen kızı öldü, anne tedavi altında
Uyuşturucu faciası: Baba ve dumanından etkilenen dört yaşındaki kızı öldü, anne tedavi altında
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, evde düzenek kurarak uyuşturucu kullanan baba ve uyuşturucunun dumanından etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti, anne tedaviye alındı.


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