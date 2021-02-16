Gündem İzmirin Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu
İZMİR

İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler

İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Saat 09:24'te olan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
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Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 09.24'te ve 7.30 kilometre derinlikte gerçekleşti.

İzmir'de art arda depremler meydana geldi
GÜNDEM
İzmir'de art arda depremler meydana geldi

İzmir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik kameraya böyle yansıdı
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İzmir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik kameraya böyle yansıdı
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı yaşanan panik kameraya böyle yansıdı.


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