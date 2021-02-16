İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu

Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre, sarsıntı saat 09.24'te ve 7.30 kilometre derinlikte gerçekleşti.
#Deprem
Büyüklük : 4.0 (Mw)
Yer : Ege Denizi, 43.49 km. Karaburun (Izmir)
Tarih-Saat : 16.02.2021, 09:24:10 TSİ
Enlem : 38.9530 N
Boylam : 26.0291 E
Derinlik : 7.30 km
Detay : https://t.co/L8nQ5D7KpI@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
#Deprem