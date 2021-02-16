İzmir'de deprem mi oldu? AFAD son depremler İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 4 büyüklüğünde deprem oldu Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında deprem meydana geldi. Saat 09:24'te olan depremin büyüklüğü 4 olarak açıklandı.

Haber Merkezi 16 Şubat 2021, 09:36 Son Güncelleme: 16 Şubat 2021, 09:42 Yeni Şafak