Gündem İzmirde art arda depremler meydana geldi
İZMİR

İzmir'de art arda depremler meydana geldi

Ege Denizi bu sabah peş peşe depremlerle sallandı. AFAD'dan son dakika açıklamaları art arda gelirken merkez üssü İzmir'in Karaburun ilçesi olan ilk deprem 4.1 şiddetinde gerçekleşti. Ardından meydana gelen depremler ise sırasıyla 5.1, 4.8 ve 4.7 büyüklüğünde gerçekleşti.

Haber Merkezi AA Yeni Şafak
Ege Denizi'nde peş peşe depremler oldu.
Ege Denizi'nde peş peşe depremler oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından 08.46'da 5,1 büyüklüğünde ve 20,69 kilometre derinlikte, 08.47'de 4,8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle, sat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

İzmir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik kameraya böyle yansıdı
OYNAT 00:59
İzmir'de meydana gelen 5.1 büyüklüğündeki depremde yaşanan panik kameraya böyle yansıdı
Ege Denizi'nde, İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında 5,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem anı yaşanan panik kameraya böyle yansıdı.


İzmir bir saatte dört kez sallandı

İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde 117 kişi yaşamını yitirmişti.

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun İzmir.. Karaburun açıklarında meydana gelen #eprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandıç

İzmir'de son yaralı depremzede taburcu edildi: Evime gideceğim, çocuğuma kavuşacağım
GÜNDEM
İzmir'de son yaralı depremzede taburcu edildi: Evime gideceğim, çocuğuma kavuşacağım

İzmir depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
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İzmir depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı
30 Ekim tarihinde İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ilk kez paylaşılan görüntüleri ortaya çıktı. Sarsıntının hemen ardından Jandarma'ya ait İHA ve İnsanlı Keşif Uçakları tarafından çekilen görüntüler afetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İzmir'deki depremde enkazdan kurtarılan İnci, fizik tedaviyle yeniden yürümenin sevincini yaşıyor
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İzmir'deki depremde enkazdan kurtarılan İnci, fizik tedaviyle yeniden yürümenin sevincini yaşıyor
İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 17 saat sonra çıkarılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, depremin ardından ilk kez fizik tedavi sayesinde yürüdü. İnci Okan'ın babası Bülent Okan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı.

Depreme canlı yayında bilgisayarında oyun oynarken yakalandı: Çocuğun panik anları anbean kaydedildi
OYNAT 00:30
Depreme canlı yayında bilgisayarında oyun oynarken yakalandı: Çocuğun panik anları anbean kaydedildi
Akdeniz açıklarında saat 15.44'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Antalya ve ilçelerinde hissedildi. Sarsıntı sırasında bilgisayarında oyun oynayan bir çocuğun canlı yayın sırasında yaşadığı panik anları böyle kaydedildi.


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