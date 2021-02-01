İzmir'de art arda depremler meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından 08.46'da 5,1 büyüklüğünde ve 20,69 kilometre derinlikte, 08.47'de 4,8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle, sat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.
İzmir bir saatte dört kez sallandı
İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.
İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde 117 kişi yaşamını yitirmişti.
#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
➡️ https://t.co/cofXSurHiN
#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.
İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır.
İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun.
İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır.
İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun İzmir.. Karaburun açıklarında meydana gelen #eprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandıç
Geçmiş olsun İzmir.
Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.
Gelişmeleri takip ediyoruz.
Geçmiş olsun İzmir.