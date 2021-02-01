İzmir'de art arda depremler meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinden yapılan bilgilendirmeye göre ilk deprem saat 08.03'te 4.1 büyüklüğünde gerçekleşti. Ardından 08.46'da 5,1 büyüklüğünde ve 20,69 kilometre derinlikte, 08.47'de 4,8 büyüklüğünde ve 7 kilometre derinlikle, sat 09.00'da 4.7 büyüklüğünde deprem oldu.

İzmir bir saatte dört kez sallandı

İzmir ve ilçelerinden hissedilen depremler kısa süreli paniğe neden oldu. Depreme binalarda yakalananlar panikle dışarı kaçıştı. İlk belirlemelere göre depremde, can ve mal kaybı yaşanmadı.

İzmir'de geçen 30 Ekim'de meydana gelen ve yıkıma da neden olan depremde 117 kişi yaşamını yitirmişti.

#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.46'da 5,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



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#DEPREM: Ege Denizi'nde İzmir'in Karaburun ilçesi açıklarında saat 08.03'te 4,1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



➡️ https://t.co/cofXSurHiN — A F A D (@AFADBaskanlik) February 1, 2021

CUMHURBAŞKANLIĞI SÖZCÜSÜ KALIN'DAN AÇIKLAMA

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın "İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır. İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun." açıklamasında bulundu.

İzmir'in Karaburun ilçesinde meydana gelen deprem üzerine ilgili tüm birimlerimiz seferber edilmiştir. Umudumuz can kaybının olmamasıdır.

İzmir’e ve ülkemize geçmiş olsun. — Ibrahim Kalin (@ikalin1) February 1, 2021

İÇİŞLERİ BAKANI SOYLU: OLUMSUZ BİR İHBAR YOK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da Twitter'dan yaptığı açıklamada "Geçmiş olsun İzmir.. Karaburun açıklarında meydana gelen #eprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz." ifadelerini kullandıç

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Geçmiş olsun İzmir.



Karaburun açıklarında meydana gelen #deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır.



Gelişmeleri takip ediyoruz. — A F A D (@AFADBaskanlik) February 1, 2021

GÜNDEM İzmir'de son yaralı depremzede taburcu edildi: Evime gideceğim, çocuğuma kavuşacağım

OYNAT 01:52 İzmir depremine ait yeni görüntüler ortaya çıktı 30 Ekim tarihinde İzmir Seferihisar'da meydana gelen 6,6 şiddetindeki depremin ilk kez paylaşılan görüntüleri ortaya çıktı. Sarsıntının hemen ardından Jandarma'ya ait İHA ve İnsanlı Keşif Uçakları tarafından çekilen görüntüler afetin boyutunu bir kez daha gözler önüne serdi.

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OYNAT 00:39 İzmir'deki depremde enkazdan kurtarılan İnci, fizik tedaviyle yeniden yürümenin sevincini yaşıyor İzmir depreminde Rıza Bey Apartmanı enkazından 17 saat sonra çıkarılan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Devlet Konservatuvarı 11. sınıf öğrencisi İnci Okan, depremin ardından ilk kez fizik tedavi sayesinde yürüdü. İnci Okan'ın babası Bülent Okan, o anları sosyal medya hesabından paylaştı. BiP'te paylaş

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