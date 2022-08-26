Gündem İzmirde evlat vahşeti 15 kez bıçaklanan hamile kadının bebeği kurtarılamadı
İZMİR

İzmir'de evlat vahşeti: 15 kez bıçaklanan hamile kadının bebeği kurtarılamadı

İzmir’in Bayraklı ilçesinde, tartıştığı oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan 6 aylık hamile kadının bebeği, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
İzmirde evlat vahşeti: 15 kez bıçaklanan hamile kadının bebeği kurtarılamadı
6 aylık hamile olan Esra. Y’nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde meydana geldi.

İddiaya göre, Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

6 aylık hamile olan kadının bebeği kurtarılamadı

Oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 6 aylık hamile olan Esra. Y’nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tahlisiz kadının durumun ise ağır olduğu öğrenildi.

  • Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Çanakkale'de şiddetli yağış: Yol çökünce köye giriş çıkışlar kapandı
FOTOĞRAF 18
Title
Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Güllüce köyünde, şiddetli yağış sonrasında köy yolu göçtü.
Title
Köye giriş ve çıkış yapılamazken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.
Title
Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Güray Yüksel de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.
Title
Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, yaptığı açıklamasında, “2 gündür ilçemiz ciddi bir şekilde yağış alıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda uyardık. Güllüce köy yolunda bir taşkın var, jandarma ekiplerimiz yolu kestiler. Önlemimizi aldık bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Köylerimizden, özellikle dere boyunda olan vatandaşlarımıza bölgeye, dere yataklarına yaklaşmamaları konusunda bir kez daha rica ediyoruz” dedi.
Title
Şiddetli yağış sonrası Çanakkale’de köy yolu göçtü
Title
Şiddetli yağış sonrası Çanakkale’de köy yolu göçtü
Title
Şiddetli yağış sonrası Çanakkale’de köy yolu göçtü
Title
Title
Sağanak yağış ilk olarak öğle saatlerinde Ayvacık ilçesinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle, ilçenin sokaklarında su birikintileri meydana geldi.
Title
Bazı tarım arazileri su altında kalırken, ilçe merkezinde bulunan bazı zemin katları su bastı.
Title
Akşam saatlerinde ise bu kez sağanak yağmur kent merkezinde etkili olmaya başladı.
Title
Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı.
Title
Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı.
Title
Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı.
Title
Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı.
Title
Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı.
Title
Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı.
Title
Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı.
Çanakkale'de şiddetli yağış: Yol çökünce köye giriş çıkışlar kapandı
Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi. Ezine ilçesine bağlı Güllüce köy yolunda şiddetli yağış sonrasında göçme meydana geldi. Köye giriş ve çıkış yapılamazken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı.

Şarampole yuvarlanan aracın içinden eşini aradı: Büşra sakin ol, kaza geçirdim
FOTOĞRAF 14
Title
Kaza, saat 02.00 sıralarında Bursa-Ankara Karayolu, İnegöl ilçe girişinde meydana geldi.
Title
İnegöl’den Bursa istikametine seyir halinde olan, Berk Aktaşçay yönetimindeki 16 AVY 919 plakalı otomobil, iddiaya göre bir TIR'ın sıkıştırması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıktı.
Title
Yoldan çıkan araç bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu araçta sıkışan sürücü yaralandı.
Title
Kazayı gören diğer sürücüler Aktaşçay’ın yardımına koşarken durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Title
İtfaiye ekiplerince sıkıştığı yerden kurtarılan sürücü Berk Aktaşçay’a ilk müdahaleyi sağlık ekipleri yaptı.
Title
Sedye ile ambulansa taşınan Aktaşçay bu sırada cep telefonu ile eşini arayarak “Alo Büşra sakin ol, kaza geçirdim. Toplanın İnegöl Devlet Hastanesine gelin. Oraya götürüyorlar.\" dedi. İnegöl Devlet Hastanesine kaldırılan Aktaşçay burada tedavi altına alındı.
Title
Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Jandarma komutanlığı ekipleri kazayla ilgili soruşturma başlattı.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Şarampole yuvarlanan aracın içinden eşini aradı: Büşra sakin ol, kaza geçirdim
Bursa'nın İnegöl ilçesinde TIR'ın sıkıştırması sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bariyerleri aşarak şarampole yuvarlandı. Takla atan otomobilde sıkışarak yaralanan sürücü Berk Aktaşçay telefonla eşini arayarak “Alo Büşra sakin ol, kaza geçirdim. Toplanın İnegöl Devlet Hastanesine gelin." dedi.


Yangın sonrasıpes dedirten görüntü

Yangın sonrası
'pes' dedirten görüntü

​Evlerini tahliye etmeyerek görüntü çektiler.
F.Bahçe ve Trabzonsporun rakipleri belli oluyor

F.Bahçe ve Trabzonspor'un
rakipleri belli oluyor

UEFA Avrupa Ligi grup kuraları bugün İstanbul'da çekilecek.
Endişeyegerek yok

Bakan Nebati'den ABD'nin Türk iş dünyasına gönderdiği mektupla ilgili ilk açıklama

Sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı

Sahillerden 3 ayda 319 ton atık toplandı

​Haziran ayından bu yana toplam 212 traktör atık toplandı.

​ABD'den 'Rusya'ya yaptırım' bahanesi ile Türkiye ve Türk iş adamlarına tehdit.

​Meteorolojiden 17 il için kritik uyarı.

​Şarampole yuvarlanan aracın içinden eşini aradı.

​AB ve ABD'de cirit atıyorlar.

​Çin'den Hong Kong geri adımı

​Çanakkale şiddetli yağışların etkisi altında.

​Korkutan açıklama geldi

​PKK'dan kaçan terörist anlattı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.