İzmir'de evlat vahşeti: 15 kez bıçaklanan hamile kadının bebeği kurtarılamadı

6 aylık hamile olan Esra. Y’nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı.

Edinilen bilgiye göre olay, saat 21.45 sıralarında Fuat Edip Baksı Mahallesi’nde bulunan tek katlı evde meydana geldi.

İddiaya göre, Esra Y. (35) ile ilk eşinden olan oğlu Y.A. (18) arasında henüz belirlenemeyen sebepten dolayı tartışma çıktı.

Çıkan tartışmanın ardından Y.A., annesi Esra Y.’yi 15 kez bıçakladı.

Talihsiz kadın kanlar içerisinde kalırken, çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine adrese polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ambulansa alınan yaralı kadın Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

6 aylık hamile olan kadının bebeği kurtarılamadı

Oğlu tarafından 15 kez bıçaklanarak yaralanan kadın, kaldırıldığı hastanede ameliyata alındı. 6 aylık hamile olan Esra. Y’nin bebeği doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılmadı. Tahlisiz kadının durumun ise ağır olduğu öğrenildi.

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Öte yandan, şüpheli Y.A., suç aleti ile birlikte polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

FOTOĞRAF 18 Çanakkale’nin Ezine ilçesine bağlı Güllüce köyünde, şiddetli yağış sonrasında köy yolu göçtü. Köye giriş ve çıkış yapılamazken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş ve Belediye Başkanı Güray Yüksel de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu. Ezine Kaymakamı Yunus Kızılgüneş, yaptığı açıklamasında, “2 gündür ilçemiz ciddi bir şekilde yağış alıyor. Vatandaşlarımızı bu konuda uyardık. Güllüce köy yolunda bir taşkın var, jandarma ekiplerimiz yolu kestiler. Önlemimizi aldık bütün ekiplerimizle teyakkuz halindeyiz. Köylerimizden, özellikle dere boyunda olan vatandaşlarımıza bölgeye, dere yataklarına yaklaşmamaları konusunda bir kez daha rica ediyoruz” dedi. Şiddetli yağış sonrası Çanakkale’de köy yolu göçtü Şiddetli yağış sonrası Çanakkale’de köy yolu göçtü Şiddetli yağış sonrası Çanakkale’de köy yolu göçtü Sağanak yağış ilk olarak öğle saatlerinde Ayvacık ilçesinde etkili oldu. Sağanak nedeniyle, ilçenin sokaklarında su birikintileri meydana geldi. Bazı tarım arazileri su altında kalırken, ilçe merkezinde bulunan bazı zemin katları su bastı. Akşam saatlerinde ise bu kez sağanak yağmur kent merkezinde etkili olmaya başladı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Sağanak nedeniyle Barbaros Mahallesi, Plaj Caddesinde su birikintisi oluşan yolda sürücüler zor anlar yaşadı. Belediye ekiplerinin çalışması için bir süre trafiğe kapanan cadde, suyun çekilmesiyle birlikte yeniden trafiğe açıldı. Çanakkale'de şiddetli yağış: Yol çökünce köye giriş çıkışlar kapandı Çanakkale'nin Ezine ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış hayatı olumsuz olarak etkiledi. Ezine ilçesine bağlı Güllüce köy yolunda şiddetli yağış sonrasında göçme meydana geldi. Köye giriş ve çıkış yapılamazken, jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemi aldı. BiP'te paylaş

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