Gündem İzmirde genç kadının başörtüsünü açıp AK Partinin köpeğisin diyerek saldıran minibüs şoförü tutuklandı
İZMİR

İzmir'de genç kadının başörtüsünü açıp 'AK Parti'nin köpeğisin' diyerek saldıran minibüs şoförü tutuklandı

İzmir'de 23 yaşındaki Rabia Yılmaz'a saldıran ve başındaki örtüyü açarak 'AK Parti'nin köpeğisin' diyerek hakaretler savuran minibüs şoförü R.E. tutuklandı. İlk olarak Yeni Şafak'ın gündeme taşıdığı olayda, genç kadını darp eden şoförün eşi Y.E. ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi AA
İzmirde genç kadının başörtüsünü açıp AK Partinin köpeğisin diyerek saldıran minibüs şoförü tutuklandı
Minibüs şoförü R.E. ve eşi tarafından saldırıya uğrayan Rabia Yılmaz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Rabia Yılmaz'ın şikayetçi olduğu minibüs şoförü R.E. ile eşi Y.E'nin yeniden gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şüpheliler hakkında, trafikte tartıştıkları Yılmaz'ın başörtülü olmasını kastederek hakaret ve tehdit içeren söylemlerde bulundukları, başörtüsünü açmaya çalıştıkları ve Yılmaz'ı darbettikleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Yılmaz'ın iddialarını destekler nitelikte tanık beyanı ile güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan yakalanarak gözaltına alınmışlardır." ifadelerine yer verildi.

İzmir'de yaşayan genç kadın: Sokakta başörtümü açıp 'AK Parti'nin köpeğisin' diyerek saldırdılar
GÜNDEM
İzmir'de yaşayan genç kadın: Sokakta başörtümü açıp 'AK Parti'nin köpeğisin' diyerek saldırdılar

Adliyeye sevk edilen minübüs şoförü tutuklandı, eşine ev hapsi verildi

Emniyette işlemleri tamamlanan minibüs şoförü R.E. ile eşi Y.E. daha sonra adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğince R.E. tutuklandı, eşi Y.E. ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de yaşayan Yılmaz, Karabağlar ilçesinde 22 Temmuz'da bir minibüs şoförü ve eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Yılmaz, geri manevra yapan minibüsün altında kalma tehlikesi atlattığını ve sonrasında şoförle tartıştığını, yolun karşısına geçtikten sonra takip edildiğini belirtmişti. Genç kız, başörtüsü dolayısıyla hakaret edildiğini ve başörtüsünün açılarak darbedildiğini anlatmıştı. Olay sonrası Yılmaz'ın şikayetçi olduğu minibüs şoförü ve eşi gözaltına alınmış, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Tanık beyanlarının Yılmaz'ı destekler nitelikte olması ve güvenlik kamera görüntülerinin ortaya çıkması üzerine R.E. ile Y.E. 25 Temmuz'da yeniden gözaltına alınmıştı.

İzmir'de bir kadına saldıran ve başındaki örtüyü açarak 'AK Parti'nin köpeğisin' diye hakaretler eden minibüs şoförüne soruşturma
GÜNDEM
İzmir'de bir kadına saldıran ve başındaki örtüyü açarak 'AK Parti'nin köpeğisin' diye hakaretler eden minibüs şoförüne soruşturma
Abone Ol Google News
Bir yer daha listeye girdi

Bir yer daha listeye girdi

İşte Türkiye'den UNESCO Dünya Mirası listesine giren 19 yer​.
Ömür boyu garantili

Ömür boyu garantili

Çorumlu usta yapıyor: Yurt dışından sipariş yağıyor.
Tunusta halktan çekinen darbeciler bir ay boyunca sokağa çıkma yasağı ilan etti

​Dışişleri Bakanlığından Avusturya Başbakanı Kurz'a 'göç' tepkisi.

​Türkiye'nin 26 Temmuz koronavirüs tablosu açıklandı.

​Bakan Akar'ın bulunduğu uçağın camı kuşa çarpması nedeniyle çatladı.

​Selden etkilenen bölgeler AFAD tarafından 'Afet Bölgesi' ilan ediliyor.

​MHP Genel Başkanı Bahçeli'den Kıbrıs açıklaması.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.