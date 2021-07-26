İzmir'de genç kadının başörtüsünü açıp 'AK Parti'nin köpeğisin' diyerek saldıran minibüs şoförü tutuklandı

Minibüs şoförü R.E. ve eşi tarafından saldırıya uğrayan Rabia Yılmaz

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 22 Temmuz'da Rabia Yılmaz'ın şikayetçi olduğu minibüs şoförü R.E. ile eşi Y.E'nin yeniden gözaltına alındığı aktarıldı.

Açıklamada, şüpheliler hakkında, trafikte tartıştıkları Yılmaz'ın başörtülü olmasını kastederek hakaret ve tehdit içeren söylemlerde bulundukları, başörtüsünü açmaya çalıştıkları ve Yılmaz'ı darbettikleri iddiasıyla soruşturma yürütüldüğü belirtildi.

Yılmaz'ın iddialarını destekler nitelikte tanık beyanı ile güvenlik kamerası görüntülerinin ortaya çıktığı kaydedilen açıklamada, "Şüpheliler, cebir ve tehdit kullanmak suretiyle üzerlerine atılı inanç, düşünce ve kanaat hürriyetinin kullanılmasını engelleme suçundan yakalanarak gözaltına alınmışlardır." ifadelerine yer verildi.

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Adliyeye sevk edilen minübüs şoförü tutuklandı, eşine ev hapsi verildi

Emniyette işlemleri tamamlanan minibüs şoförü R.E. ile eşi Y.E. daha sonra adliyeye sevk edildi.

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Nöbetçi sulh ceza hakimliğince R.E. tutuklandı, eşi Y.E. ise ev hapsi şartıyla serbest bırakıldı.

İzmir'de yaşayan Yılmaz, Karabağlar ilçesinde 22 Temmuz'da bir minibüs şoförü ve eşi tarafından darbedildiği iddiasıyla suç duyurusunda bulunmuştu. Yılmaz, geri manevra yapan minibüsün altında kalma tehlikesi atlattığını ve sonrasında şoförle tartıştığını, yolun karşısına geçtikten sonra takip edildiğini belirtmişti. Genç kız, başörtüsü dolayısıyla hakaret edildiğini ve başörtüsünün açılarak darbedildiğini anlatmıştı. Olay sonrası Yılmaz'ın şikayetçi olduğu minibüs şoförü ve eşi gözaltına alınmış, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılmıştı. Tanık beyanlarının Yılmaz'ı destekler nitelikte olması ve güvenlik kamera görüntülerinin ortaya çıkması üzerine R.E. ile Y.E. 25 Temmuz'da yeniden gözaltına alınmıştı.

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