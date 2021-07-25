Gündem İzmirde yaşayan genç kadın Sokakta başörtümü açıp AK Partinin köpeğisin diyerek saldırdılar
İZMİR

İzmir'de yaşayan genç kadın: Sokakta başörtümü açıp 'AK Parti'nin köpeğisin' diyerek saldırdılar

İzmir'de yaşayan Rabia Yılmaz isimli genç kadın, 22 Temmuz günü bir minibüs şoförü ve eşi tarafından fiziki saldırıya uğradığını beyan ederek suç duyurusunda bulundu. ATM'den para çektiği sırada, geri manevra yapan minibüsün altında kalma tehlikesi atlattığını ve şoförle tartıştığını söyleyen Yılmaz, sonrasında fiziki ve sözlü saldırıya uğradığını iddia etti. Buca-Bornova hattında çalıştığı öğrenilen 'Ramazan' isimli şoför ve yanındaki kadının başörtüsünü açtıktan sonra yüzüne yumruk attığını ifade eden Yılmaz, "Bana, 'Kapalısın diye namuslu musun, AK Parti'nin köpeğisin' şeklinde hakaretler savurdular" dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmirde yaşayan genç kadın: Sokakta başörtümü açıp AK Partinin köpeğisin diyerek saldırdılar
Rabia Yılmaz

İzmir'in Karabağlar ilçesinde yaşamını sürdüren 23 yaşındaki Rabia Yılmaz isimli kadın, geçtiğimiz perşembe günü akşam üstü 18:25 sularında iki kişinin sözlü ve fiziki saldırısına maruz kaldığını öne sürdü.

ATM'den para çektiği sırada Buca-Bornova hattında çalışan 'Ramazan' isimli minibüs şoförünün üzerine doğru geri manevra yaptığını ve aracın altında kalma tehlikesi atlattığını ifade eden Yılmaz, şoför ile tartıştı.

Eşi olduğu öne sürülen kadın ile birlikte Yılmaz'a küfürler savuran ve özür dilemesini istediği belirtilen minibüs şoförünün, sonrasında aracından inerek Yılmaz'ın başörtüsünü çıkardığı ve darp ettiği iddia edildi.

  • Yılmaz, saldırı esnasında şoför ve eşinin kendisine, "Sen kapalı mısın, AK Parti'nin köpeğisin, kapalısın diye namuslu musun?" diyerek hakaretler savurduğunu ifade etti.

Rabia Yılmaz
Rabia Yılmaz

Sonrasında çevredeki vatandaşların araya girmesiyle aracına binen şoför ve eşi, olay yerinden uzaklaştı.

DARP RAPORU ALDI VE ŞİKAYETÇİ OLDU

Olayın ardından hastaneye giderek darp raporu aldığını belirten Rabia Yılmaz, "Beni darp ve tehdit eden, inandığım değerlere hakaretler savuran bu şahıslardan şikayetçi ve davacıyım." ifadelerini kullandı.

Rabia Yılmaz saldırının ardından şikayetçi oldu ve ifade verdi.
Rabia Yılmaz saldırının ardından şikayetçi oldu ve ifade verdi.

Saldırının caddedeki iş yerleri ve mobese kameraları tarafından kayıt altına alındığı ifade ediliyor.

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