İstanbul Taksim'de bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezin'de Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara LGBT eğitimleri veren C.S'nin, CHP Şişli Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıkmıştı.
Merkezin ‘Parlayan Çocuklar’ adlı çocuk dergisi aracılığıyla çocuklara PKK/PYD propagandası yaptıran C.S'nin, CHP’li belediyelerde çocuk ve eşcinsellik hakkında konferanslar da verdiği öğrenilmişti.
'Cinsiyetsizlik eğitimi' veriliyor
Milat Gazetesi'nin haberine göre, CHP'li Şişli Belediyesi'ndeki LGBT rezaletinin ardından CHP'li İzmir Belediyesi’ne bağlı çocuk atölyelerinde cinsiyetsizlik eğitimi verildiği ortaya çıktı.
Cinsiyetsiz kitaplık oluşturuldu
LGBT paçavrasıyla poz veren Tunç Soyer’in başkanlığı yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimde çocuklar için cinsiyetsiz kitaplık oluşturuldu.
"3 yaş üstü için uygun"
‘Cinsiyetçi olmayan bir kitaplık için 12 çocuk kitabı’ görseli hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk biriminde, 3 yaş ve üstü tüm çocuklara uygun olarak lanse ediliyor.