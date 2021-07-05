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İZMİR

CHP'li İzmir Belediyesi’ne bağlı çocuk atölyelerinde cinsiyetsizlik eğitimi

CHP'li İzmir Büyükşehir Belediyesi, çocuklar için cinsiyetsiz kitaplık hazırlattı. LGBT kitaplar İzmir Büyükşehir çocuk birimleri tarafından öneriliyor, kütüphanelere ekleniyor. Kütüphane şartlarında ‘Kahramanın cinsiyet çeşitliliğine yer vermek', 'Kız çocuklar için prenses olmayı öğütleyen tek tip kitaplardan uzak durmak’ maddeleri yer alıyor.

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CHPli İzmir Belediyesi’ne bağlı çocuk atölyelerinde cinsiyetsizlik eğitimi
İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin tavsiye ettiği kitaplar.

İstanbul Taksim'de bulunan Tarlabaşı Toplum Merkezin'de Suriyeli, Türk ve Roman çocuklara LGBT eğitimleri veren C.S'nin, CHP Şişli Belediyesi’nde çalıştığı ortaya çıkmıştı.

CHP'li Şişli Belediyesi çalışanı küçük çocuklara Tarlabaşı'ndaki merkezde LGBT eğitimi veriyor
GÜNDEM
CHP'li Şişli Belediyesi çalışanı küçük çocuklara Tarlabaşı'ndaki merkezde LGBT eğitimi veriyor

Merkezin ‘Parlayan Çocuklar’ adlı çocuk dergisi aracılığıyla çocuklara PKK/PYD propagandası yaptıran C.S'nin, CHP’li belediyelerde çocuk ve eşcinsellik hakkında konferanslar da verdiği öğrenilmişti.

'Cinsiyetsizlik eğitimi' veriliyor

Milat Gazetesi'nin haberine göre, CHP'li Şişli Belediyesi'ndeki LGBT rezaletinin ardından CHP'li İzmir Belediyesi’ne bağlı çocuk atölyelerinde cinsiyetsizlik eğitimi verildiği ortaya çıktı.

Cinsiyetsiz kitaplık oluşturuldu

LGBT paçavrasıyla poz veren Tunç Soyer’in başkanlığı yaptığı İzmir Büyükşehir Belediyesi’nde, Sosyal Projeler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü’ne bağlı birimde çocuklar için cinsiyetsiz kitaplık oluşturuldu.

"3 yaş üstü için uygun"

‘Cinsiyetçi olmayan bir kitaplık için 12 çocuk kitabı’ görseli hazırlayan İzmir Büyükşehir Belediyesi Aile ve Çocuk biriminde, 3 yaş ve üstü tüm çocuklara uygun olarak lanse ediliyor.

CHP’de LGBT rezaleti!
GÜNDEM
CHP’de LGBT rezaleti!
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