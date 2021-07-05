CHP'li İzmir Belediyesi’ne bağlı çocuk atölyelerinde cinsiyetsizlik eğitimi

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Levent Üzümcü'nün Sabiha Gökçen'de dağ olmayan yere tünel yapıldı yalanı alay konusu oldu

CHP'li Şişli Belediyesi Meclis Üyesi ve eski oyuncu Levent Üzümcü, Sabiha Gökçen Havalimanı pistinin altına inşa edilen tünelle dalga geçmek isterken rezil oldu. 500 bin liralık otomobiliyle tünelden geçerken video çekerek trafiğin güvenliğini de tehlikeye atan Üzümcü, "Size bunu göstermek istiyorum. Bu tünel, Türk mühendisliğinin en çarpıcı örneklerinden biri. Dünyada ilk ve tek. Açık havaya yapılmış olan, herhangi bir dağ oyulmadan yapılmış ilk tünel bu" diyerek dalga geçti. Ancak tünelin üstüne bir pist yapılacağından habersiz olan Üzümcü, sosyal medyanın gündemine düştü.