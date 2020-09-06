İzmir'de gönüllülere bir araya geldi: Kent ormanında 35 poşet çöp topladılar

Sosyal medya üzerinden organize olan ve hemen her hafta İzmir'de ormanlık alan ya da sahillerdeki çöpleri temizleyen 'Doğa'nın Sesi' grubu, özellikle hafta sonları şehrin en kalabalık noktalarından olan İnciraltı Kent Ormanı'nda bir araya geldi.

DHA

Sabah bölgedeki çöpleri toplamaya başlayan yaklaşık 20 üyeye, belediye çalışanları da destek verdi.

DHA

Grup üyelerinden Şükrü Üzcan (36), herkesin duyarlı olması gerektiğini vurgulayarak, "Doğa'nın Sesi ekibi olarak İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin destekleriyle bu etkinliği yapmaya karar verdik. İzmir'in en güzel noktalarından İnciraltı Kent Ormanı'na geldik. Maalesef durum çok vahim. Halıdan dalgıç elbisesine kadar birçok çöp çıktı. Özellikle kayalar arasında oldukça fazla çöp vardı. Bu süreçte daha da duyarlı olmamız gerekirken gördüğümüz manzara sınıfta kaldığımızı gösteriyor. Bizler bu etkinlikleri yapmayı sürdüreceğiz ancak insanların da daha duyarlı olması gerektiğini düşünüyorum. O yüzden hepimizin doğaya sahip çıkması gerekiyor. Pazar günü olmasına rağmen herkes fedakarlık gösteriyor. Amacımız doğanın sesi olup kirliliği önlemek" dedi.

DHA

'VATANDAŞLARI BİLİÇLENDİRMEK İSTİYORUZ'

Etkinliğe katılan Şebnem Uz (52) ise, "Yaklaşık 1 senedir bu etkinliklere katılıyorum. Gençlerimizin de bilinçlenmesini istiyoruz. Topladığımız çöpler genellikle aynı oluyor. Kayaların arası içler acısıydı. Tek başıma da çöp topluyordum. Bilinçlenen bir grup olduğunu görünce oğlum aracılığıyla onlara katıldım. İstediğimiz bu konuda vatandaşlarımızı bilinçlendirmek" diye konuştu.

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