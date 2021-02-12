İzmir'de hortum felaketi: Vali sahada Soyer sosyal medyada

İzmir’in Çeşme ilçesinde hortum felaketi yaşandı. Otomobillerin 10 metreye yükseldiği felakette evler, ağaçlar ve tekneler zarar gördü, 16 vatandaş da yaralandı.

GÜNDEM İzmir'de hortum dehşeti: Araçlar devrildi 16 kişi yaralandı

Olayın ardından sahaya inerek ekiplerle birlikte incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ülkede daha önce karşılaşmadıkları bir olayın yaşandığını ifade ederek, “Vinç devrilen bölgede 16 işçi yaralandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahayı da gezdik, özellikle Alaçatı bölgesinde fazla tahribat var.” ifadelerini kullandı.

Vali Koşger, sahada incelemelerde bulundu.

Vali sahada inceleme yaparken, Soyer tweet atmakla yetindi

Öte yandan söz konusu anlarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından sadece tweet atmakla yetinmesi dikkat çekti.

Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında. Dört yaralımız var. Hepsine geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. pic.twitter.com/V4GYXggJJ9 REKLAM February 11, 2021

Soyer, geçtiğimiz haftalarda meydana gelen sel felaketinin ardından da vatandaşlar tarafından sert sekilde eleştirilmiş, ‘Sahada yer almamakla’ suçlanmıştı.

Soyer kendisine gelen ‘Bu zamana kadar neredesiniz’ şeklindeki tepkilere ‘Buradayız’ diyerek yanıt vermişti.

OYNAT 00:40 İzmirli selzede vatandaştan Tunç Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür İzmir'de etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Soyer 'Kaç gündür neredesiniz' diyen vatandaşa 'Buradayız' karşılığını verdi. BiP'te paylaş

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İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Soyer, kendisine gelen yoğun eleştirilerin ardından 13 saat sonra afetin yaşandığı bölgeye gitti ve incelemelerde bulundu.