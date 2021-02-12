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İZMİR

İzmir'i hortum ve kuvvetli yağış vurdu: 16 yaralı var

İzmir'de hortum dehşeti: Araçlar devrildi 16 kişi yaralandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralanırken, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirtti. Öte yandan Çiğli'deki kuvvetli yağış ise sel baskınlarına neden oldu. İlçede parke taşlı bir yol yağış nedeniyle çöktü. Bazı araçlar zarar gördü. Torbalı ilçesinde de kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verdi.

Haber Merkezi AA
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktı.
İzmir’in Çeşme ilçesi Alaçatı bölgesinde hortum çıktı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı.

Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinç inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildi. Ayağı kırılan bir kişi İzmir'e sevk edildi. Diğerlerinin durumunun da hafif olduğu bildirildi.

İlçede bazı araç ve tekneler de hortum ve fırtınadan zarar gördü.

Çeşme'de hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlar savruldu, evlerin çatıları uçtu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti. Çataklı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çeşme'de hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlar savruldu, evlerin çatıları uçtu.

Vali Köşger, incelemelerde bulundu

İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu.

Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi:

"Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor."

Çeşme'de hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlar savruldu, evlerin çatıları uçtu.

Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi.

Bakan Pakdemirli'yi taşıyan uçak iniş yapamadı

Hortum olayı nedeniyle İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.

İzmir'de böylesi görülmedi: Hortum araçları 10 metre havaya kaldırdı
FOTOĞRAF 28
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İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralandı.
Title
Alaçatı Mahallesi'nde hortum ve aşırı rüzgar sonucu bir vinç inşaat alanındaki işçi barakalarının üzerine devrildi. Ayağı kırılan bir kişi İzmir'e sevk edildi. Diğerlerinin durumunun da hafif olduğu bildirildi.
Title
İlçede bazı araç ve tekneler de hortum ve fırtınadan zarar gördü.
Title
İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, AFAD ve ilgili kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü, durumun stabil olduğunu kaydetti. Çataklı, İzmir halkına geçmiş olsun dileklerini iletti.
Title
İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, Çeşme ilçesinde incelemelerde bulundu.
Title
Köşger, gazetecilere yaptığı açıklamada, ihtiyaç duyulan tüm ekiplerin bölgeye seferber edildiğini belirterek, şunları söyledi:
Title
Daha önce İzmir'de görülmemiş bir vaka yaşandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahili gezdik. Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor.
Title
Yamaç Evleri bölgesindeki bazı konutlarda hasar oluştuğunu da aktaran Köşger, Urla ilçesindeki 700 seranın da doludan zarar gördüğünü bildirdi.
Title
Hortum olayı nedeniyle İzmir'e gelmek için Ankara'dan havalanan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'yi taşıyan uçağın hava muhalefeti nedeniyle Adnan Menderes Havalimanı'na iniş yapamadığı ve başkente geri döndüğü öğrenildi.
Title
İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında. ifadelerini kullandı. Soyer, yaralılara geçmiş olsun dileğini de mesajında iletti.
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Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise hortuma ilişkin, Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı. ifadelerini kullandı.
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Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak. diye konuştu.
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Öte yandan Çiğli ilçesinde de kuvvetli yağış, su baskınlarına neden oldu. İlçede parke taşlı bir yol yağış nedeniyle çöktü. Bazı araçlar zarar gördü. Torbalı ilçesinde de kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verdi.
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İzmir'de böylesi görülmedi: Hortum araçları 10 metre havaya kaldırdı
İzmir'in Çeşme ilçesinde meydana gelen hortum ve aşırı rüzgar nedeniyle 16 kişi yaralanırken, bölgede incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger ise İzmir'de bu zamana kadar böyle bir vakanın yaşanmadığını vurgulayarak, ''Özellikle Alaçatı Port bölgemizde araçları 8-10 metre havaya kaldırıp binaların üzerinden aşıp diğerlerinin üzerine atmış ve oldukça fazla araçta tahribat olduğu anlaşılıyor.'' dedi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, sosyal paylaşım hesabından yaptığı açıklamada, "Çeşme Alaçatı Port civarında oluşan hortumun maddi zararı büyük. AKS ekiplerimiz başta olmak üzere Büyükşehir Belediyesi tüm kurumsal gücüyle vatandaşlarımızın yanında." ifadelerini kullandı. Soyer, yaralılara geçmiş olsun dileğini de mesajında iletti.

Çeşme'de hortum nedeniyle ağaçlar devrildi, araçlar savruldu, evlerin çatıları uçtu.

Çeşme Belediye Başkanı Oran

Çeşme Belediye Başkanı Ekrem Oran ise hortuma ilişkin, "Yeryüzündeki cennet Çeşme akşam 09.00 sularında cehennemi yaşadı." ifadelerini kullandı.

Bazı ahırlarda çatıların uçtuğunu aktaran Oran, "Çeşme Belediyesi bütün ekipleriyle beraber ben dahil olmak üzere sahadayız. Hem hasarları bir an evvel sarmaya hem de hayvanları damdan sağlıklı bir şekilde çıkarmak için çalışmalara devam ediyoruz. Biz Çeşmeyiz. Çeşme Belediyesi olarak Çeşmelilerle beraber yeni bir güne uyanacağız. Her şey çok güzel olacak." diye konuştu.

  • Öte yandan Çiğli ilçesinde de kuvvetli yağış, su baskınlarına neden oldu. İlçede parke taşlı bir yol yağış nedeniyle çöktü. Bazı araçlar zarar gördü. Torbalı ilçesinde de kuvvetli rüzgar bazı binaların çatılarına zarar verdi.

İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü: Mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı
FOTOĞRAF 12
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Gece yarısı etkisini gösteren şiddetli sağanak yağış Malkara ilçesinde yolları göle çevirdi.
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Yağmurun şiddetini artırmasıyla sokak araları zaman zaman göle dönüştü.
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Sokağa çıkma yasağı nedeniyle boş olan sokaklar yağmur suları ile yıkandı.
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Göl manzarasını andırdı <br> <br> Yaklaşık 30 dakika etkili olan şiddet sağanak, İstanbul - Çanakkale yolunun Malkara girişi civarında yolu göle çevirdi.
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Çanakkale istikametine giden sürücüler suyla kaplı zeminden geçerken zor anlar yaşadı.
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Otomobili iterek, güvenli yere bıraktılar <br>< br> İstanbul’dan Keşan’a giden bir sürücünün kullandığı otomobil suyla kaplı zeminden geçerken arıza yaptı.
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Yolda mahsur kalan sürücünün yardımına Malkara İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri koştu.
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Polisler, otomobili yaklaşık 50 metre iterek güvenli bölgeye çekti.
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Yolda kalarak, perişan olduğunu ifade otomobil sürücüsü, şiddetli sağanak yağışlarda göle dönen Malkara girişine çözüm bulunmasını istedi.
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İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı
Title
İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı
Title
İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü, mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı
İstanbul -Çanakkale yolu şiddetli sağanak nedeniyle göle döndü: Mahsur kalan otomobili polisler iterek kurtardı
Tekirdağ'da şiddetli sağanak yağış nedeniyle İstanbul-Çanakkale yolunda ulaşım aksadı. Göle dönen yolda mahsur kalan bir sürücünün yardımına polis ekipleri koştu.
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