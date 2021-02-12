Gündem İzmirde hortum felaketinin ardından Vali Köşger sahada Soyer sosyal medyada
POLİTİKA

İzmir'de hortum felaketinin ardından: Vali Köşger sahada Soyer sosyal medyada

İzmir’in Çeşme ilçesinde dün akşam saatlerinde hortum felaketi meydana geldi. Olay sonucu 16 vatandaş yaralandı, birçok vatandaşın evi ve aracı büyük zarar gördü. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, sıcağı sıcağına sahaya inerek incelemelerde bulundu. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer ise sosyal medya hesabından paylaşım yapmakla yetindi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer.
İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer.

İzmir’in Çeşme ilçesinde hortum felaketi yaşandı. Otomobillerin 10 metreye yükseldiği felakette evler, ağaçlar ve tekneler zarar gördü, 16 vatandaş da yaralandı.

İzmir'de hortum dehşeti: Araçlar devrildi 16 kişi yaralandı
GÜNDEM
İzmir'de hortum dehşeti: Araçlar devrildi 16 kişi yaralandı

Olayın ardından sahaya inerek ekiplerle birlikte incelemelerde bulunan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, ülkede daha önce karşılaşmadıkları bir olayın yaşandığını ifade ederek, “Vinç devrilen bölgede 16 işçi yaralandı. Bu oldukça kuvvetli bir hortum. Şimdi sahayı da gezdik, özellikle Alaçatı bölgesinde fazla tahribat var.” ifadelerini kullandı.

Vali Koşger, felaketin ardından sahada incelemelerde bulundu.

Vali sahada inceleme yaparken Soyer tweet attı

Öte yandan söz konusu anlarda İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’in sosyal medya hesabından sadece tweet atmakla yetinmesi dikkat çekti.

Soyer, geçtiğimiz haftalarda meydana gelen sel felaketinin ardından da vatandaşlar tarafından sert sekilde eleştirilmiş, ‘Sahada yer almamakla’ suçlanmıştı.

Soyer kendisine gelen ‘Bu zamana kadar neredesiniz’ şeklindeki tepkilere ‘Buradayız’ diyerek yanıt vermişti.

İzmirli selzede vatandaştan Tunç Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür
OYNAT 00:40
İzmirli selzede vatandaştan Tunç Soyer'e: Neredesiniz kaç gündür
İzmir'de etkili olan yağışın ardından meydana gelen sel felaketinde zarar gören vatandaşlar, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte bölgeyi ziyaret eden Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'e tepki gösterdi. Soyer 'Kaç gündür neredesiniz' diyen vatandaşa 'Buradayız' karşılığını verdi.

Soyer kendisine gelen eleştirilerin ardından hortum felaketinden yaklaşık 15 saat sonra olay yerine giderek incelemelerde bulundu.

Abone Ol Google News
Devletimiz büyüktür gel yavrum

'Devletimiz büyüktür gel yavrum'

​Evlat nöbeti devam ediyor: Aile sayısı 203'e yükseldi.
Meteoroloji uzmanı uyardı

Meteoroloji uzmanı uyardı

​Perşembe günü don olayına dikkat.
Gaziantepli alzaymır hastası şehit annesi her şeyi unuttu ama oğlunu unutmadı

Ahmet Erdoğan Camii'ni açtı

Ahmet Erdoğan Camii'ni açtı

​Cumhurbaşkanı Erdoğan Cuma namazı öncesi kurdeleyi kesti.

​Kavala'nın şirketine bakanlıktan fesih davası.

Güvensiz ise ​24 saat içinde erişime kapatılacak.

Destan yazılıyor

Destan yazılıyor

​Avrupa'nın en uzunu olacak tünelin yüzde 81'i tamamlandı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.