İzmir'de isyan ettiren olay: Belediye eğik binaları yıkacağız diye evden çıkardı, hala yıkmadı, mağduruz

Bostanlı'da yaklaşık 40 yıllık olan 11 eğik binadan birinin yıkımı, mart ayında gerçekleşirken, 10'u hala yıkılmadı. Yıkım işlemlerinin gerçekleşmesi için, Karşıyaka Belediyesi'nin hazırlayıp, şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiği imar revizyon planının onaylanmasının beklendiği öğrenildi. Yıllardır oturdukları evlerinden tahliye edilen, kapılarına mühür vurulan ev sahiplerinin birçoğu ise geçen kasım ayından beri kirada oturuyor. Bazılarına kira yardımı yapılırken, bazıları hala bekliyor. Ev sahipleri, kimseden bir bilgi alamadıklarını, evlerine ne olacağını öğrenmek istediklerini söyleyerek, duruma tepki gösterdi.

OYNAT 00:00 İzmir'de yağmur hayatı felç etti İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karabağlar ilçesinde taşan bir dere, su baskınına neden oldu. İş yerlerinin ve evlerin içine kadar giren yağmur suları, hayatı ve trafiği felç etti, vatandaşlar her yağmurda aynı manzaraların yaşandığını belirterek belediyeye tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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"Yıkılan evin yerine otopark yapmaya kalkmışlar"

Yıkılan Akalın Apartmanı'nda ev sahibi olan Sedef Şengül, "Biz evlerden tahliye edildikten sonra maddi manevi aradığımız yardımı bulamadık. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden defalarca görüşme talep ettik, Tunç Bey bize asla randevu vermedi. Dün de de boş arsamızın üzerine bir manav ve otopark mafyası çökmeye kalktı. Burayı otopark yapmak için tuğlaları getirmişler. Gören birisi bize fotoğraf attı. Kimsenin haberi olmadan arkadaşlar inşaata başlamışlar. Bizden biri gelip kimden izin aldıklarını sormuş. Onlar da alt kattaki dükkan sahibinin onları kiraladığını, ondan yetki alarak yaptıklarını söylemişler. Zabıtayı aradık ve gittiler. Madem biz evlerimizden olduk, diğer evleri de tahliye etsinler. Buraya bir çözüm bulunsun. Sadece bizim binamız mı çevreye zararlıydı?" dedi.

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FOTOĞRAF 32 İzmir'de etkili olan sağanak yağış nedeniyle Karabağlar ilçesinde taşan dere, su baskınına neden oldu. Bölgede bulunan derenin yağmur suları nedeniyle taşmasıyla, caddede bulunan iş yerleri ve apartmanların giriş katları suyla doldu. Taşan dere nedeniyle sularla taşınan çöpler ve çalılıklar yol kenarlarında birikti. Bir marketin içine giren sel suları, tüm dükkanı doldurdu. Malları zarar gören esnaf, kovalarla suları dışarı çıkardı, dükkanların önündeki pisliği temizledi. Caddeyi basan su nedeniyle, araçların zor hareket etmesi nedeniyle trafik felç oldu. Yarım saat içinde taşan sular, bölgedeki tüm hayatı etkiledi. Esnaf ve vatandaş, her yağmurda aynı manzaraların yaşandığını belirterek belediyeye tepki gösterdi. Evinin girişine yağmur suyu giren Emine Özdemir, 8 senedir bu çileyi çekiyorum. Evden çıkamıyorum. 5 dakika daha yağmur devam etseydi evdeki halılar mahvolacaktı. Bir şeyler yapsınlar. Ne yapacağımı bilmiyorum dedi. İş yerini su basan Market sahibi Selvi Güngör ise, Birden yağmur başladı. Arkamı dönmemle suların içeri girdiğini gördüm. Mallarımız zarar gördü. Dolapların içine kadar su girdi. Her sene bu rezilliği yaşıyorum. İçerisi doldu, taştı. Ufacık bir borusu var derenin, içindeki tüm pislik bize geldi. Her yer kokuyor. Kovalarla temizliyoruz, belediye ekipleri de gelmedi. Sadece sokakları temizliyor diye konuştu. Mobilyacılık yapan Halil Kaymakoğlu, Yağmur hızlı yağdı. Derenin ağzı tıkandı ve yarım saat içinde her yeri su bastı. Altyapı yetersizliğinden kaynaklanıyor. Biz tedbir aldığımız için su, dükkana girmedi ama arkadaşlarımız zarar gördü. Her şiddetli yağmurda bunu yaşıyoruz. Her taraf çamurdu, temizlemekle uğraştık şeklinde konuştu. Ne çektin be İzmirli: Sağanak sonrası kenti yine sel aldı CHP'li İzmir Belediyesi'nin kentteki altyapı yetersizliğini bir türlü iyileştirmemesi nedeniyle her yağmur sonrası yaşanan rezalet yine tekrarlandı. Karabağlar ilçesinde taşan bir dere, su baskınına neden oldu. İş yerlerinin ve evlerin içine kadar giren yağmur suları, hayatı ve trafiği felç etti, vatandaşlar her yağmurda aynı manzaraların yaşandığını belirterek belediyeye tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:00 İzmir'de göle dönen sokakta bir vatandaş birikintiye olta attı İzmir'de şiddetli yağış sele neden oldu. Bazı mahallelerde su baskınları yaşanırken bir vatandaş evinin önüne çıkarak su birikintisine olta attı. BiP'te paylaş

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"Tunç Soyer 'bu konuyla ilgili gelmeyin' diyormuş"

Yıkım kararı verilen binalardan birinde ev sahibi olan Nur Çilekoğlu, yaşadıklarını şöyle anlattı: "İlk yıkım kararı baştaki ve sondaki binaya gelmişti. Fakat bizim apartmanda bir kişinin davası devam ediyor diye bizim bina yıkılamadı. Bizi apar topar çıkardılar, ne olduğumuzu bilemedik, ev bulamadık. Ev piyasası yükseldi. Karşıyaka Belediyesi'ne gittik, onlar 'İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne gidin' dedi. 6 katlıydı binamız, bir katımızı düşürdüler. İnşaat sektörü zaten krize girdi, biz oraya kendi dairemizi yaptırmaya kalksak 300- 400 bin TL'den aşağı para vermeyeceğiz. Yakındaki bütün binalara artık kat veriliyor. Buraya neden verilmiyor? Tunç Soyer, 'Bana bu konuyla ilgili gelmeyin' diyormuş. Bizi duymazlıktan geliyorlar. Biz kime gidelim? Ekim ayında çıktım evden, her gün kapıma zabıta geliyordu, sinir krizleri geçiriyordum.

Herkes bu mahallede çok zenginlerin oturduğunu sanıyor. Buradaki çoğu insan emekli, bütçesi çok fazla olan insanlar değil. O yüzden bize en az 2-3 kat verecekler, müteahhit inşaatın parasını çıkarmak zorunda. Normalde binaların kentsel dönüşümden kira yardımı almamız lazım, binanın yapılması lazım. Başka bir yerde kiraya çıktım, Bostanlı'ya gelemiyorum çünkü burayı görünce içim acıyor. Biz kendi evlerimizin geri verilmesini istiyoruz ama karşımızda bunu konuşacak insan yok."

FOTOĞRAF 20 İzmir'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde taşkınlar oluştu. Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Özellikle Gaziemir ve Karabağlar ilçelerinde etkili olan dolu nedeniyle vatandaşlar zorluk yaşarken, bazı derelerin debileri yükselerek taştı. Bazı yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar ilerlemekte güçlük çekerken, yaşanabilecek olumsuz durumlara karşın ekiplerin önlemleri sürüyor. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir’de sabah saatlerinde aniden bastıran sağanak yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken birçok ev ve iş yerini de sular altında bıraktı. İzmir'de sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi: Dere taştı, ev ve iş yerleri su altında İzmir'de kent merkezi ve ilçelerde etkili olan sağanak ve dolu, hayatı olumsuz etkilerken bazı yerlerde taşkınlar oluştu. BiP'te paylaş

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'Çözüm istiyoruz"



Konunun bir an evvel çözüme ulaşmasını istediğini söyleyen Kadir Balaban ise, "Kasım ayından haziran ayına geldik, herhangi bir işlem yapılmadı. Bostanlı'nın en güzide yerinde böyle bir soru işaretinin olması bana çok ilginç geliyor. Bizim muhatabımız kim onu bilmiyoruz. '8 kat veremeyiz, görüntü bozuluyor' diyorlar. Buralarda 12-13 katlı binalar var, onlara kim ruhsat verdi? Kimsenin mağdur olmasını istemiyoruz. Emekli, yaşlı insanlar var, hepsi mağdur vaziyette. Yetkililer elini taşın altına koysun, bir çözüm bulsunlar" dedi.

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FOTOĞRAF 24 İzmir’in önemli sahil şeritlerinden Kordon, dün akşam hafta içi olmasına rağmen yaz havasının keyfini sürenlerin adresi oldu. İzmirliler, arkadaşlarıyla Kordon sahilinde oturup, vakit geçirdi. Belediye ekipleri tarafından çizilen sosyal mesafe çemberlerinin silindiği görülürken, gelenlerin büyük kısmı gruplar arasına mesafe koyarak oturdu. Bazı kişilerin ise sosyal mesafe kuralına uymadığı ve maske takmadığı gözlendi. Çimlerin üzerinde keman, saksafon ve darbukayla oyun havası çalarak dans edenler dikkati çekerken, maskesi bulunmayan ve dans eden vatandaşları polis ekipleri, sosyal mesafe kuralına uyulması konusunda uyardı. Kordon’da vakit geçiren Esin Bayar, 3 ay sonra ikinci kez dışarıya çıktığını belirterek, ''İlk defa dışarıya çıkıyormuşuz gibi hissediyoruz. Biz aslında bu çemberler var diye gelmiştik. Birkaç gün önce geldiğimizde bu çemberler vardı. Şu an kalkmış, daha kontrollüydü. Çemberler kalkınca, insanlar daha kontrolsüz bir şekilde oturmaya başlamış. Şu an yeterli tedbir yok dedi. Çemberler kalktıktan sonra kontrolsüz bir oturma düzeninin olduğunu söyleyen Ceylin Dülger ise, Çemberler kalktı ama buraya gelen kişiler önlemlerini almışlar. Fakat tabii ki sosyal medyadan da gördüğümüz gibi çember kuralına çok fazla uyulmuyordu. Yeterli de çember de yoktu. Daha kontrollüydü alan. Fakat şu an çok dip dibe ve dağılmış vaziyette insanlar. Bu yüzden çember uygulaması daha yararlıydı diye konuştu. Serdar Akın ise geçen günlerde insanların daha tedbirli olduğunu söyleyerek, Bir rahatlık var, buraya üçüncü gelişim. İlk geldiğimde daha kontrollüydü, şimdi herkes kendi kafasına göre oturmuş. Bir düzen şart ifadelerini kullandı. İzmir'den endişelendiren görüntüler: Kalabalık had safhada, sosyal mesafe sıfır İzmir'in Kordon sahilinde, hafta içi olmasına rağmen dün akşam saatlerinde yoğunluk yaşandı. Belediyenin çizdiği sosyal mesafeli çemberler silinirken, Kordon'da çok sayıda kişinin sosyal mesafe kuralına uymadığı, maske takmadığı görüldü. BiP'te paylaş

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