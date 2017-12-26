İzmir'de kart dolandırıcılığı: 11 tutuklama

İzmir'de bilişim suçu işlediği gerekçesiyle 11 kişi tutuklandı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, M.G'nin banka hesabından 6 bin 500 lira paranın başka bir hesaba aktarıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler yapılan araştırma sonucu, M.G'nin hesabından havale edilen paranın Çiğli ilçesindeki bir alışveriş merkezindeki ATM'den çekildiğini belirledi. ATM'deki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye alan ekipler, eşkalini belirledikleri şüpheli H.E. (31) ve A.A'yı (30) gözaltına aldı.

Zanlı H.E. hakkında, iki kişinin daha kredi kartını kopyalayarak hesabından para çektiği iddiasıyla yakalama kararının bulunduğu belirtildi.

Kendilerini banka görevlisi olarak tanıtmışlar

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Öte yandan bazı kişilerin, özel bir bankanın müşterilerini telefonla arayarak, kendilerini banka görevlisi olarak tanıtıp, müşterilerin internet bankacılığı bilgilerini ele geçirdikten sonra hesaplarından para çektiği ihbarı üzerine çalışma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında daha önce gözaltına alınan İ.A. (35) ile U.T'nin (38) ifadelerinden yola çıkan ekipler, İzmir ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, A.K. (24), B.K. (19), B.K. (20), E.D. (32), M.Ç. (23), A.G. (31), M.B. (25), E.A. (32), S.D. (41), B.A. (23), Ö.F.T. (27), N.R.T. (26) ve M.AG. (26) gözaltına alındı.

Zanlıların üzerinde elde edilen malzemeler

Zanlıların adreslerinde yapılan aramada, 16 cep telefonu, 10 harddisk, 14 flash bellek, 6 dizüstü bilgisayar, 14 sim kart, 371 CD ve DVD, içerisinde bazı dokümanlar bulunan 17 klasör, 1 POS cihazı ile banka hesap cüzdanları ve hesap kartları ele geçirildi.

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Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilenlerden, 76 bilişim suçundan hakkında yakalama kararı bulunan M.A.G'nin de aralarında bulunduğu 9 kişi tutuklandı, A.K, M.Ç, B.K. ve N.R.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.