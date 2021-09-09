İzmir'de mide bulandıran görüntüler: Ahırda ürettikleri salçayı vatandaşa yedireceklerdi

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu Yeni Mahalle Halit Bağı Küme Evleri mevkiinde, Y.K. adlı bir kişinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan, ahır olarak kullanılan alanda insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

900 BİN TL'LİK SALÇA ELE GEÇİRİLDİ

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İI Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa ilçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 5 adet üretim havuzu, 5 adet üretim makinası ile satışa sunulmak üzere plastik bidonlar içerisinde piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan toplam 52 bin 409 kilogram ağırlığında işlenmiş biber közü ve salça sosu ele geçirildi.

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Olayla ilgili şüpheli Y.K. hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. İşletme ise mühürlendi.

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