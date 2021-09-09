Gündem İzmirde mide bulandıran görüntüler Ahırda ürettikleri salçayı vatandaşa yedireceklerdi
İZMİR

İzmir'de mide bulandıran görüntüler: Ahırda ürettikleri salçayı vatandaşa yedireceklerdi

İzmir’in Kemalpaşa ilçesinde ahırda sağlıksız koşullarda salça üretildiği ve satışa sunulduğu ihbarı üzerine adrese jandarma tarafından operasyon gerçekleştirildi. Baskında piyasa değeri 900 bin lira olan ürün ele geçirilirken, ahırdaki görüntüler pes dedirtti.

Haber Merkezi İHA
İzmirde mide bulandıran görüntüler: Ahırda ürettikleri salçayı vatandaşa yedireceklerdi
Ahır olarak kullanılan alanda insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yapıldığı tespit edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kemalpaşa İlçesi Bağyurdu Yeni Mahalle Halit Bağı Küme Evleri mevkiinde, Y.K. adlı bir kişinin işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmayan, ahır olarak kullanılan alanda insan sağlığına aykırı bir şekilde salça üretimi yaptığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

900 BİN TL'LİK SALÇA ELE GEÇİRİLDİ

Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde, İzmir İI Jandarma Komutanlığı Çevre Koruma Timi, Kemalpaşa ilçe Jandarma Komutanlığı, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ve Kemalpaşa Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerince, belirlenen adrese operasyon düzenlendi.

Yapılan operasyonda 5 adet üretim havuzu, 5 adet üretim makinası ile satışa sunulmak üzere plastik bidonlar içerisinde piyasa değeri yaklaşık 900 bin TL olan toplam 52 bin 409 kilogram ağırlığında işlenmiş biber közü ve salça sosu ele geçirildi.


Olayla ilgili şüpheli Y.K. hakkında bozulmuş veya değiştirilmiş gıda veya ilaçların ticareti suçu hakkında adli işlemlere başlandığı öğrenildi. İşletme ise mühürlendi.

Mide bulandıran görüntüler: İzmir'de gıda terörü
GÜNDEM
Mide bulandıran görüntüler: İzmir'de gıda terörü

Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
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Halk sağlığının korunması için denetimlerini aralıksız sürdüren Buca Belediyesi, vatandaşın sağlığıyla oynayan merdiven altı bir işletmeye baskın yaptı. Buca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından gerçekleştirilen denetimler kapsamında, Seyhan Mahallesinin sanayi işletmelerinin olduğu bölümdeki bir imalathane, mercek altına alındı. Depo görünümünde imalathaneye ani baskın yapan ekipler, dükkan içerisinde kaçak tavuk döner imalatı gerçekleştiğini gördü. Üretim faaliyetine anında müdahale eden ekipler, gördükleri görüntü karşısında şoke oldu.
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Korku filmi gibi imalathane <br> <br> Ruhsatsız olarak faaliyet gösteren işletmenin, çeşitli markalardan tedarik ettiği tavuk ve hindi etlerini sağlıksız koşullarda döner haline getirdikleri tespit edildi. Yoğun bozulmuş tavuk eti kokusunun hakim olduğu depoda; tuvalet yanında kirli yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etler, son kullanma tarihi geçmiş ürünler, kirli tezgahlarda yapılan kesim işlemleri, dönerlerin takıldığı paslı ve kirli şişler, kan gölüne dönmüş yerler, küflenmiş kıyma makinesi, kir tutmuş soğuk hava depoları, yerlerdeki çöpler başta olmak üzere ve insan sağlığını tehlikeye düşürebilecek çok sayıda unsur kayıt altına alındı.
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3 ton et imha edildi <br> <br> Zabıta ekipleri, tespit işleminin ardından Buca İlçe Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü ekiplerini olay yerine çağırdı. Yetkililerin yaptığı denetim sonucunda depoda insan sağlığını tehlikeye atacak toplamda 3 bin 100 kilogram et, imha için kayıt altına alındı. Etler tartıldıktan sonra çevreye bakteri saçma riskini önlemek için olay yerine gelen temizlik işleri ekibinin aracıyla alınarak imha edilirken ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı.
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Gıda terörüne karşı yaptırımlar arttırılmalı <br> <br> Çalışmalarından dolayı ekipleri tebrik eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, suçlulara yaptırımların ve cezaların arttırılması için çağrı yaptı. Kılıç, “Ekiplerimiz, gece gündüz demeden insan sağlığına tehdit oluşturacak tüm unsurlara müdahale etmeye devam ediyor. Buca’da şimdiye kadar çok fazla sözde işletmeye anında müdahale ettik. Biz ceza kessek de görülüyor ki yaptırımların daha caydırıcı olması lazım. Çünkü burada bu sağlıksız ürünleri piyasaya sürüp kazanç elde edenler, yüzlerce kişinin canına kastetmektedir. Bu bir gıda terörüdür. İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım” diye konuştu.
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Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Title
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Buca zabıtasından ‘korku filmi’ gibi dönerci baskını
Halk sağlığı açısından sürekli gündeme gelen tavuk döner satışını Buca Belediyesi de mercek altına aldı, merdiven altı tavuk döner imalathanesine baskın yaptı ve 3 ton sağlıksız eti imha etti. Tuvaletin yanında, yerlerde ve açık havada muhafaza edilen etlerden yapılan dönerleri gören yetkililer, korkunç manzara karşısında şoke oldu. Yaptırımların artırılması için çağrıda bulunan Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç ise, “İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım” dedi.


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