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İZMİR

Mide bulandıran görüntüler: İzmir'de gıda terörü

İzmir'in Buca ilçesinde merdivenaltı bir tavuk döner imalathanesine baskın yaptı. Baskında 3 ton sağlıksız et imha edilirken, yetkililer, etlerin tuvaletin yanında, yerlerde ve açık havada muhafaza edildiğini gören ekipler, manzara karşısında dehşete düştü.

Haber Merkezi AA
Ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı.
Ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı.

uca Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne bağlı ekipler, Seyhan Mahallesi'nde depo görünümündeki bir imalathaneye baskın yaptı. İmalathanede döner hazırlandığını belirleyen ekipler, bozulmuş 3 ton 100 kilogram tavuk ve hindi eti ele geçirdi.

AA

İmalathaneler ruhsatsız

Bozuk etler imha edilirken, ruhsatsız imalathane hakkında yasal işlem başlatıldı. Açıklamada görüşlerine yer verilen Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, insan sağlığına tehdit oluşturacak tüm unsurlara müdahale ettiklerini belirtti.

AA

AA

"Bu bir gıda terörüdür"

Şimdiye kadar birçok iş yeri hakkında işlem yapıldığını vurgulayan Kılıç, "Yaptırımların caydırıcı olması gerekiyor. Sağlıksız ürünleri piyasaya sürüp kazanç elde edenler, yüzlerce kişinin canına kastetmektedir. Bu bir gıda terörüdür. İnsan canına kasteden bu işletmelerin kökünü kazımamız lazım" ifadelerini kullandı.

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