Gündem İzmirde tarihi Şubata geri sayım 100 yıl sonra yeniden açılacak
İZMİR

İzmir’de tarihi Şubat’a geri sayım: 100 yıl sonra yeniden açılacak

İzmir'de geri sayım başladı. 17 Şubat 1923’te yapılan İzmir İktisat Kongresi’nin binası yeniden inşa edilerek tam 100 yıl sonra "Yeni Yüzyıl İzmir iktisat Kongresi"ne ev sahipliği yapacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, kongre binası açılışının yanı sıra İzmir Şehir Hastanesinin de açılışını yapması bekleniyor.

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Haber Merkezi İHA
İzmir’de tarihi Şubat’a geri sayım: 100 yıl sonra yeniden açılacak
100 yıl sonra yeniden açılacak

17 Şubat 1923’te düzenlenen Türkiye’nin ekonomi politikalarının belirlendiği İzmir İktisat Kongresi, aynı yerinde 100 yıl sonra "Yeni Yüzyıl İzmir iktisat Kongresi" adı ile düzenlenecek.

Yeni Yüzyıl İzmir iktisat Kongresi
Yeni Yüzyıl İzmir iktisat Kongresi


100 yıl önce kongrenin düzenlendiği bina, 1979 yılında yıkılmıştı. İzmir Valiliği, alanı satın alarak kongre binasının aslına uygun olarak yeniden yapılması için harekete geçmişti. Projenin hazırlanmasının ardından başlanılan 2 katlı, 14 metre yüksekliğindeki kongre merkezinin yapımı ise son sürat devam ediyor.

1979 yılında yıkılmıştı
1979 yılında yıkılmıştı


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 17 Şubat’ta kente gelerek kongre binasını açması planlanıyor. Öte yandan temeli 2013 yılında atılan ve inşaat çalışmaları 2016’da başlayan Bayraklı ilçesindeki İzmir Şehir Hastanesinin de aynı gün Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açılması bekleniyor. Erdoğan’ın ayrıca Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin resmi açılışını yapması da planlanıyor. İzmir’de afet, salgın gibi durumlarda kullanılması için inşa edilen, ancak genel hastane konsepti ile de hizmet verecek olan hastane, 7 Kasım 2022 tarihinde hasta kabulüne başlamıştı.

Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Buca Seyfi Demirsoy Eğitim ve Araştırma Hastanesi


Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın TOKİ’nin depremzedeler için inşa ettiği rezerv alanda anahtar teslim törenine de katılacağı öğrenildi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türkiye eline vur ekmeğini al uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Artık Türkiye eline vur ekmeğini al uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla 18 Mart Çanakkale Caddesi'nde düzenlenen 'Abide Kavşağı'nda, Şanlıurfa Kuzeybatı Çevre Yolu, Abide Kavşağı ilave köprü, Ceylanpınar ilçesinde doğal gaz verme, Viranşehir Pompaj Sulaması 1. ve 2. Kademe ile yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılış töreni'ne çok sayıda vatandaş katıldı.

Burada önemli açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Allah'a hamdolsun, artık Türkiye eski Türkiye değil. Artık Türkiye eline vur ekmeğini al, başına vur diz çöktür uysallığıyla teslim alınmış eski Türkiye değil. Bugün kendi siyasi, ekonomik, askeri vizyonlarını kendisi belirleyen, demokrasi ve kalkınma atılımlarını kendi iradesiyle hayata geçiren, bölgesinde ve dünyada söz sahibi olan bir Türkiye var.' diye konuştu.


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