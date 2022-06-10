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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'ye yatırım yapan karlı çıkacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yatırımını kendi ülkesine yapan herkes karlı çıkacaktır. Kendi ülkesini aşağılayan, kendi devletini tahkir eden tiplerin çalışması kendi komplekslerini örtme amacıdır. Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü desteklerle, teşviklerle sonuna kadar açıktır" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiyeye yatırım yapan karlı çıkacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklama yaptı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Kampüsü'nde Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Bilim, Teknoloji ve Araştırma Binası Açılış Programında konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

"Kuluçka merkezlerine ayrılmış bu merkez bilgiyi teknolojiye dönüştürerek ülkemize güç katacak. Biyo yakıttan gıdaya pek çok alanda uygulama imkanı olan fosil yakıtlara bağımlılığı azaltacak çalışmalardır. İklim değişikliği ve sıfır atık hedefine katkı verecek çalışmalar yürütülecek. İlaç, aşı, tıbbi cihaz üretimi yapan KOBİ'lere yönelik Ar-Ge projesidir.

Yaşam bilimleri merkezimiz altyapı ve insan kaynağıyla ülkemizin yüzakı teknoloji markalarından olacak. Ülkemizde ve dünyada sağlık sektörünün gelişmeye devam etmesi bu tür çalışmaları önemli hale getirmektedir.

Sağlık sektörünün ihtiyaçlarını yerli ve milli imkanlarla karşılayarak cari açığı azaltmak ve ihracatı geliştirmek istiyoruz. Kısa sürede büyük ölçekli firmalarla rekabet seviyesine çıkacağına inanıyorum.

Yol haritamızda yer alan 9 stratejik hedefi titizlikle takip ediyoruz. Bu teknoloji üssü gibi yatırımlar yol haritamızın hayata geçmesinde bize destek sağlıyor.

Koronavirüs salgını ve ardından Rusya-Ukrayna savaşı insanlığa önemli mesajlar vermiştir. Güçlü sağlık altyapısı olmayan ülkeler ciddi tehditler karşısında çaresiz kalmıştır. Türkiye son 20 yıldır her alan gibi sağlık altyapısına yaptığı yatırımlarla bu büyük krizi en az kayıpla atlatmayı başarmıştır.

Şehir hastanelerimize israf yaftasıyla yerden yere vuranların bu imkanlara şükrettiklerine inanıyorum. Bu binaları donatacak araç gereçleri kendimizin geliştirmesi gerekiyor. 1. aşamayı geride bıraktık. Artık tüm enerjimizi 2. safhaya vermek durumundayız.

Yaşam bilimleri merkezimiz bu gayretlerin sembolüdür. Eskiden bizim vatandaşımız teşhis ve tedavi için yurtdışına giderdi. Şimdi aynı amaçla milyonlarca insan ülkemize geliyor. Önümüzdeki yıl ise 1,5 milyon yabancı hastaya hizmet vererek sağlık pazarından 10 milyar dolarlık pay almayı hedefliyoruz.

Gıda krizinin dünyayı tehdit ettiği dönemde bu alanda çalışmaların önemi artıyor. Küresel krizlerin önümüzdeki dönemlerde ciddi yalpalamalara yol açacağı görülmektedir. Türkiye her alanda geleceğin güvenli limanı ülkeleri arasında olmaya adaydır.

  • Yatırımını kendi ülkesine yapan herkes karlı çıkacaktır. Kendi ülkesini aşağılayan, kendi devletini tahkir eden tiplerin çalışması kendi komplekslerini örtme amacıdır. Bu ülkede çalışmak, üretmek, yenilik yapmak isteyen herkesin önü desteklerle, teşviklerle sonuna kadar açıktır.
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