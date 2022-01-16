Gündem İzmirdeki Kosovalılardan Kosova Meclisinin "referandum" kararına destek
İZMİR

İzmir'deki Kosovalılardan Kosova Meclisinin "referandum" kararına destek

İzmir'de yaşayan Kosova göçmenleri, Sırbistan'daki anayasa referandumunun Kosova'da yapılmasını engelleyen Kosova Meclisi kararına destek verdi.

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Haber Merkezi AA
İzmirdeki Kosovalılardan Kosova Meclisinin referandum kararına destek
Kosova Meclisi

Buca ilçesindeki Kosova Rumeli Derneği binasında bir araya gelen, Balkan Stratejik Araştırmalar Merkezi (BASAM) Başkanı ve eski AK Parti İzmir Milletvekili Rıfat Sait'in de aralarında bulunduğu sivil toplum kuruluşları temsilcileri, bölgedeki gelişmeleri değerlendirdi.

Rıfat Sait, Sırbistan'ın ülkesinde yaptığı referandumu Kosova'da da yapmak istemesinin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Sırbistan'ın hala Kosova'yı kendi toprakları gibi gördüğünü aktaran Sait, "Biz bunu Kosova’nın iç işlerine karışmak olarak yorumluyor ve kabul etmiyoruz. Bazı Batılı devletlerin buna destek vermesi de kabul edilemez. Kosova bir bütün olarak bu olayın karşısında durdu." ifadelerini kullandı.

Kosova Rumeli Derneği Başkanı Uğur Şengöz de Sırbistan’ın, bugün gerçekleştireceği anayasa değişikliği referandumunun Kosova'da da yapılabilmesi için Kosova hükümetine baskılar yapıldığını belirtti.

ABD, Fransa, Almanya, İtalya ve İngiltere'nin de baskılara devam ettiğini aktaran Şengöz, oysa bu durumun bağımsız Kosova'nın içişlerine karışmak ve Sırpların Kosova'daki oyunlarına zemin hazırlamak olduğunu aktardı.

Şengöz, bu baskılara karşı Kosova Meclisinde yapılan oylamada, Sırbistan'ın gerçekleştireceği anayasa değişikliği referandumunun Kosova’da da yapılabilmesini engelleyen meclis kararının onaylandığını hatırlatarak şunları kaydetti:

"Kosova Rumeli Derneği olarak Sırbistan'ın bu hareketini kabul edilemez olarak düşünüyoruz. ABD'nin, Avrupa Birliği'nin ve buna destek veren diğer Avrupa ülkelerinin Kosova'ya baskısının Kosova'nın iç işlerine karışmak olarak görüyoruz ve kabul etmiyoruz. Dernek olarak Kosova Hükümetinin yanındayız ve Kosova Hükümetinin bu haklı tavrını destekliyoruz."

Uğur Şengöz, 15 Ocak 1999'da Sırp güçlerinin, Priştine'nin 30 kilometre güneyindeki Reçak köyüne baskın düzenleyerek aralarında çocuk ve yaşlıların da bulunduğu 45 sivili katlettiğini anımsatarak, olayı lanetlediğini bildirdi.

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