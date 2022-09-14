Gündem İzmirden Pakistana 2 yardım tırı gönderildi
İZMİR

İzmir'den Pakistan'a 2 yardım tırı gönderildi

İzmir Valiliği koordinesinde hazırlanan 2 tır dolusu gıda ve hijyen paketlerinden oluşan yardım malzemesi, Pakistan'da selden zarar görenlere ulaştırılmak üzere yola çıkarıldı.

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Haber Merkezi DHA
İzmirden Pakistana 2 yardım TIRı gönderildi
İzmir'den Pakistan'a

Pakistan'da 14 Haziran'dan bu yana etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde etkilenenler için İzmir Valiliği yardım kampanyası düzenledi. Kampanyaya İzmir İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), kamu kurum ve kuruluşları, sivil toplum kuruluşları ve hayırsever iş insanları destek verdi. Bağışçıların destekleriyle, gıda ve hijyen paketlerinin yer aldığı 2 bin 500 kolu temel ihtiyaç malzemesi toplandı.

İl Afet Koordinasyon Merkezi'nde toplanan malzemelerin Pakistan'a gönderilmesi için tören düzenledi. Törene İzmir Vali Vekili Hulusi Doğan, Vali Yardımcısı İsmail Çorumluoğlu, İzmir Afet ve Acil Durum Müdürü Kartal Muhcı, AFAD gönüllüleri katıldı. Yardım kolilerinin yüklendiği 2 tır, alkışlarla Pakistan'a uğurlandı.

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