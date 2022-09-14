Erzincan’dan Pakistan’a dört yardım tırı uğurlandı

Valilik önünde düzenlenen uğurlama törenine; Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve mesleki odaların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yapılan konuşmalarda dost ve kardeş ülke Pakistan’da yaşanan sel felaketine dikkat çekilerek, “Kardeş ülke Pakistan’da büyük bir sel felaketi yaşandı. Yaşanan bu sel felaketinden dolayı ülkenin neredeyse 2/3’ü sular altında kaldı. 1200’ün üzerinde insan hayatını kaybetti. 30 milyondan fazla insan da maalesef bu sel felaketinden etkilendi. Tabi bizim buna duyarsız kalmamız mümkün değil.” ifadeleri kullanıldı.

Konuşmaların ardından İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi ve yardım tırları uğurlandı.

GÜNDEM Samsun'dan Pakistan'daki sel bölgesine yardım