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ERZİNCAN

Erzincan’dan Pakistan’a dört yardım tırı uğurlandı

Pakistan’da yaşanan sel felaketinden dolayı afet zedelere ulaştırılmak üzere valilik koordinesinde hazırlanan gıda ve yaşam malzemesi taşıyan 4 yardım tırı dualar eşliğinde uğurlandı.

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Haber Merkezi İHA
Erzincan’dan Pakistan’a 4 yardım tırı uğurlandı
Erzincan'dan Pakistan'a yardım

Valilik önünde düzenlenen uğurlama törenine; Vali Mehmet Makas, Erzincan Belediye Başkanı Bekir Aksun, Vali Yardımcıları, kamu kurum müdürleri, sivil toplum kuruluşu ve mesleki odaların temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.
Yapılan konuşmalarda dost ve kardeş ülke Pakistan’da yaşanan sel felaketine dikkat çekilerek, “Kardeş ülke Pakistan’da büyük bir sel felaketi yaşandı. Yaşanan bu sel felaketinden dolayı ülkenin neredeyse 2/3’ü sular altında kaldı. 1200’ün üzerinde insan hayatını kaybetti. 30 milyondan fazla insan da maalesef bu sel felaketinden etkilendi. Tabi bizim buna duyarsız kalmamız mümkün değil.” ifadeleri kullanıldı.
Konuşmaların ardından İl Müftüsü Burhan Çakır tarafından dua edildi ve yardım tırları uğurlandı.

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