İzmir’in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Yangın, İzmir’in Kiraz İlçesi Umurcalı Mahallesi civarında saat 14.27’de çıktı. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, çıkan yangına 4 helikopter, 14 arazöz, 5 su tankeri, 2 dozer ve 4 yer ekibi hareket ettirerek ilk müdahalesini saat 14.37’de yaptı. Diğer hava araçlarının, daha önce çıkan Marmaris yangınında mücadele ettiği bildirildi.
Alevler, ekiplerin havadan ve karadan yaptığı çalışmalar sonucu kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü bildirildi.
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Gülşehir ilçesi Civelek Köyünde akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur etkili oldu.
Kısa sürede şiddetini artıran yağış ele neden oldu.
Sel nedeniyle bazı evlerin zemin katları ile sokaklar su ile kaplandı, ekili alanlar ise zarar gördü.
Belediye ekipleri yağış nedeniyle kapanan yolları açmak için çalışma başlattı.
Civelek Köyü Muhtarı Ömer Kara, \"Yağış nedeniyle ulaşımda sıkıntı var. Burada gölet oluştu. Araçlar geçmekte zorlanıyor. Vatandaşların duvarları yıkıldı, su şebekeleri zarar gördü. Dolu şeklinde gelen yağış sele dönüştü\" dedi.
Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
Nevşehir'de sağanak sele neden oldu
Osmaniye'de ise etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken sularda mahsur kaldı.
Gece saatlerinde başlayan sağanak, kentte hayatı olumsuz etkiledi. Birçok ev ve iş yerinin zemin ile bodrum katlarını su bastı.
Su birikintilerinin oluştuğu cadde ve sokaklarda sürücüler zor anlar yaşarken, bazı araçlar mahsur kaldı.
Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve AFAD'a bağlı ekipler, bölgede su baskınlarının zararlarını gidermek için çalışma başlattı.
Alibeyli Mahallesi Musa Şahin Bulvarı'ndaki bir akaryakıt istasyonu, su baskınında zarar gördü, hemen yanında bulunan bir iş yeri önündeki çok sayıda araç suyun içinde kaldı.
Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Su baskını nedeniyle trafiğe kapatılan Devlet Bahçeli Altgeçidine giren bir minibüs, buradan çıkamadı. İhbar üzerine bölgeye gelen kurtarma ekibi, aracı çekici yardımı ile bulunduğu yerden çıkardı. Yağışların sürmesi nedeniyle ekipler, gelen ihbarlar doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.
Sağanak yağış iki ilde sele neden oldu: Evleri su bastı, araçlar suya gömüldü
Nevşehir'in Gülşehir ilçesinde sağanak sonucu sel meydana geldi. Sel suları köyün sokaklarında hasara neden olurken, 4 evin bahçe duvarı da yıkıldı. Osmaniye'de ise etkili olan fırtına ve gök gürültülü sağanak yağış nedeniyle ev ve iş yerlerini su basarken, çok sayıda araç caddelerde biriken sularda mahsur kaldı.
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Marmaris’in Yalancıboğaz mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanda, dün saat 12.30 sıralarında yangın başladı.
Bölgeden yükselen dumanları görenler, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 20 arazöz ve 200 orman işçisiyle karadan müdahale yapıldı.
Rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle alevler hızla yayıldı. Antalya, Ankara, Adana, Aydın, Çanakkale, Denizli, Mersin ve İzmir'den takviyelerle birlikte uçak 14'e, helikopter 34'e, arazöz 83'e orman işçisi sayısı 714'e yükseldi. Söndürme çalışmalarında yer alan 10 helikopter ile 1 İHA'nın Milli Savunma Bakanlığı'na ait olduğu ifade edildi.
Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.
Muğla Valisi Orhan Tavlı, tüm ekiplerin sahada olduğunu belirterek, \"Yangınla mücadelemiz artarak devam ediyor. An itibariyle yerleşim yeri tehdidi yoktur. Yerleşim yerleri ile ilgili tüm tedbirler alındı\" dedi.
Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde jandarma ekiplerince yapılan çalışmada bölgede arıcılık yapan M.Y.'nin (85) kovanlarının yaklaşık yarım metre ön tarafında ateş yaktığı belirlendi. Gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
Gece boyunca alevlere karadan müdahale edildi. Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan müdahale başladı. Balan Dağı sırtlarında süren yangının kontrol altına alınması için ekiplerin yoğun müdahalesi sürüyor.
AFAD Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Yangın bölgesinde tüm tedbirler alınmış olup, söndürme çalışmaları aralıksız devam etmektedir. Çalışmalarda, 14 uçak 34 helikopter, 332 araç ve 1457 personel görev almakta olup, çevre illerden ekip ve iş makinesi takviyesi yapılmıştır. 5 personel ile 1 vatandaşımız yangından etkilenmiş olup, tedavileri tamamlanarak taburcu edilmiştir. Bölgeye 1 AFAD Mobil Koordinasyon Tırı görevlendirilmiştir. Alınan tedbirler çerçevesinde şu an için yangın yerleşim yerlerini tehdit etmemektedir. Gelişmeleri takip ediyoruz” ifadelerine yer verdi.
Marmaris'teki orman yangınına müdahale karadan ve havadan devam ediyor
Marmaris'teki orman yangını: 380 kara ve hava aracı müdahale ediyor
Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, 2'nci gününde, tek noktada ilerliyor. Gece boyunca karadan müdahalenin sürdüğü yangına, sabahın ilk ışıkları ile beraber hava araçları da söndürme çalışmalarına destek vermeye başladı. AFAD, yangına müdahalede 14 uçak, 34 helikopter, 332 araç ile 1457 personelin görev yaptığını açıkladı.