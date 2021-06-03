İzmit Körfezi'ne gemiyle atık bırakılmasına rekor ceza: Bir milyon 301 bin lira Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nce deniz uçağıyla yapılan denetimde, İzmit Körfezi’ne atık bıraktığı belirlenen gemiye yönelik bir milyon 301 bin lira ceza uygulandı.

Haber Merkezi 03 Haziran 2021, 14:38 Son Güncelleme: 03 Haziran 2021, 14:44 DHA