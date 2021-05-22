Hayat Denizi kirleten gemiye bir buçuk milyon lira ceza kesildi
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Denizi kirleten gemiye bir buçuk milyon lira ceza kesildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi deniz kirliliğine neden olan gemiye 1 milyon 566 bin 864 TL para cezası uyguladı.

Haber Merkezi DHA
Denizi kirleten gemiye bir buçuk milyon lira ceza kesildi
Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nde yapılan denetimde, gemi bordasındaki petrol kirliliğini gemi yetkilileri kendi imkanları ile temizlerken deniz kirliliğine sebebiyet verdikleri tespit edildi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Kontrol Dairesi Başkanlığı Çevre Sağlığı Şube Müdürlüğü, Antalya Körfezi'nde deniz araçlarından kaynaklanan kirliliğe karşı, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi ve Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen Konyaaltı plajı 29 ve 30 numaralı işletmelerin bulunduğu bölgede, 'deniz yüzeyinde petrol ve zift kirliliği olduğu' ihbarları üzerine Büyükşehir Belediyesi ekipleri harekete geçti. Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü'nün bölgede yaptığı incelemelerde, ihbarın doğruluğu tespit edilerek temizlik çalışmaları ve denetim ekipler tarafından kirlilik kaynağı konusunda detaylı çalışmalar yürütüldü.

GEMİYE PARA CEZASI KESİLDİ

Antalya Limanı Bağlama sahasında bulunan kuru yük gemisinin borda yüzeyinin petrol/zift ile kaplı olduğu Liman Başkanlığı yetkililerinden gelen bilgi dahilinde tespit edildi. Ortadoğu Antalya Liman İşletmeleri'nde yapılan denetimde, gemi bordasındaki petrol kirliliğini gemi yetkilileri kendi imkanları ile temizlerken deniz kirliliğine sebebiyet verdikleri tespit edildi. 2872 sayılı Çevre Kanunu kapsamında 1 milyon 566 bin 864 TL idari para cezası uygulanan gemi, para ödenene kadar seyrüseferden menedildi.

Beylikdüzü'ndeki Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler
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Beylikdüzü'ndeki Gürpınar Burnu'ndan Büyükçekmece Koyu'na kadar olan alanda görülen kirlilik bölgede tepki yarattı.
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Bölgeye gönderilen araştırma ekibi deniz suyundan örnekler alarak kirliliğin nedenini bulmaya çalıştı.
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Yapılan ilk incelemede kirliliğin petrol veya türevlerini içermediği anlaşıldı.
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Büyükçekmece Plajı'na gelerek denizdeki kirlilik ile ilgili inceleme yapan ve bilgi alan Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, kirliliğe kömür veya benzeri malzeme taşıyan büyük bir yük gemisinin neden olduğunu değerlendirdiklerini söyledi.
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Başkan Dr. Akgün, kaynağını henüz tespit edemedikleri kirliliğin Gürpınar burnundaki Balıkçılar Hali'nden Büyükçekmece Koyu'na doğru devam ettiğini söyledi.
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Başkan Dr. Akgün, kirliliğe kömür veya benzeri büyük yük taşıyan bir geminin neden olduğunu düşündüğünü vurgulayarak, “Bir geminin iç hacminin temizlenmesi sonucu bırakılan bir malzeme olduğunu düşünüyoruz. Kirli alanda köpük ve kömür gibi bir malzeme var. Yağ, koku, mazot veya benzeri bir bulgu yok., Değerlendireceğiz. Çevre denetleme ekibi Balıkçılar Hali'nden bu tarafa doğru inceleme yapıyor. Göreceğiz, bakacağız dedi.
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Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün, yaptıkları incelemede petrol veya benzeri herhangi bir bulguya rastlamadıklarını yineleyerek şöyle devam etti: Numuneler alındı, bilimsel olarak bakacaklardır. Zaman zaman gemilerin bırakmış olduğu yağ, atık veya sintinenin lodos olduğu zaman sahile vurduğunu görüyoruz. Bu da büyük bir sorun. Marmara Denizi'ni daha iyi havadan gözetlememiz lazım. Marmara Belediyeler Birliği, Valilik, Büyükşehir Belediyesi olarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığ 'nın ilgili unsurları ile beraber Marmara Denizi'ni çok daha fazla, çok daha iyi denetleyebiliriz. Bunun dışında hava veya drone denetimi çok önemli
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Beylikdüzü'ndeki Gürpınar'dan Büyükçekmece koyuna kadar denizi kirlettiler
Büyükçekmece açıklarında seyreden bir yük gemisinin iç temizliğinin yapılması ardından bir bölümü kömür tozu olmak üzere denize bırakılan pis su kirliliğe neden oldu.


'DENİZLERİMİZE SAHİP ÇIKALIM'

Büyükşehir Belediyesi Deniz ve Kıyı Yönetimi Şube Müdürlüğü yetkilileri, sorumluluk alanları içerisinde deniz araçlarından kaynaklanan her türlü deniz kirliliğinin önlenmesine yönelik rutin denetimlerin sürdürüldüğünü açıkladı. Yetkililer, Antalya Körfezi'ni ve denizleri koruma mücadelesinde, gemi donatanlarının, gemi acentelerinin ve halkın duyarlılığının önem arz ettiğine dikkat çekti, "Deniz kirliliği şikayetlerinizi Antalya 112 Acil Çağrı Merkezi'ne veya Antalya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı'nın 249 52 00 numaralı telefonuna mutlaka iletin" çağrısında bulundu.

Denizi kirleten gemilere ceza yağdı: Tam 40 milyon lira ceza kesildi
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Mersin’de temiz Akdeniz için deniz denetimleri aralıksız sürüyor. Bu kapsamda Mersin Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Denizcilik Hizmetleri ve Denetimi Şube Müdürlüğü ekipleri, deniz kirliliğiyle mücadele etmek, denizi kirleten gemilere karşı ilave tedbirler almak ve gemi kaynaklı deniz kirliliğini önlemek amacıyla düzenli olarak denetimler gerçekleştiriyor. Ekipler, gün içinde en az 3 defa liman içerisinde yük taşıyan gemilerin denetimini yapıyor. Gemilerin denizde herhangi bir kirliliğe sebebiyet verip vermedikleri, deniz kirliliği denetçileri ve gemi personelleri tarafından denetleniyor. Geminin büyüklüğü ve kirlilik oranına göre cezai işlem miktarı değişebiliyor.
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Akdeniz’i korumak adına denetimleri titizlikle yürüten Büyükşehir Belediyesi, 2019 yılı Nisan ayından bu yana periyodik olarak yapılan denetimlerle toplam 23 gemiye, 40 milyon 352 bin 421 TL idari yaptırım uyguladı. Kesilen cezaların denizi kirletenleri caydırmayı amaçladığı bildirildi.
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Gemilerden deniz kirliliği denetçilerinin aldığı numuneler, numune kaplarında mühürlendikten sonra analiz için laboratuvara gönderiliyor. Deniz kirliliği denetçileri, ayrıca numunenin bulunduğu suyun kirli olduğunu ispatlayabilmek adına da temiz deniz suyu alıyor ve laboratuvara numune ile birlikte gönderiyor. Böylelikle gemilerden alınan numuneler ile temiz deniz suyu karşılaştırılarak, gemilerin denize verdiği zarar tespit edilip sonuca bağlanıyor.
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Denizi kirleten gemilere ceza yağdı: Tam 40 milyon lira ceza kesildi
Mersin Büyükşehir Belediyesince, son 18 ayda 23 gemiye deniz kirliliğine neden oldukları gerekçesiyle 40 milyon 352 bin lira ceza kesildi.


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