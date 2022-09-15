İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye verilen ceza belli oldu

Bakan Kurum arsa ödeme planını anlattı: 10 yıl aynı taksiti ödeyecek artış yok

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, katıldığı canlı yayında sosyal konut projesiyle ilgili önemi açıklamalarda bulundu. Arsa satın almak isteyenlerin ödemelerinde artış olmayacağını ifade eden Kurum, 'Bu arsaların ödemesinde herhangi bir artış yok. 10 yıl aynı fiyatla aynı taksit oranı ile bedelini ödeyecek.' şeklinde konuştu.