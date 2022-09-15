Gündem İzmit Körfezini kirleten gemiye verilen ceza belli oldu
KOCAELİ

İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye verilen ceza belli oldu

Kocaeli Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri, Yarımca mevkisinde denetim gerçekleştirdi. İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza uygulandı.

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Haber Merkezi AA
İzmit Körfezini kirleten gemiye verilen ceza belli oldu
Arşiv.

Denetimlerde, "Panama" bandıralı "Maximus 1" adlı gemiden kirli balast deşarj edildiği belirlendi.

Körfezi kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza kesildi.

Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.

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