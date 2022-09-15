İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye verilen ceza belli oldu

Denetimlerde, "Panama" bandıralı "Maximus 1" adlı gemiden kirli balast deşarj edildiği belirlendi.
Körfezi kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza kesildi.
Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
Denetimlerde, "Panama" bandıralı "Maximus 1" adlı gemiden kirli balast deşarj edildiği belirlendi.
Körfezi kirleten gemiye 5 milyon 27 bin 626 lira ceza kesildi.
Gemi etrafında önlem alan ekipler, denizde temizlik çalışması başlattı.
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