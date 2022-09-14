Gündem Anatolian İstanbulda
İSTANBUL

Anatolian İstanbul’da

Yunanistan sahil güvenliğinin Bozcaada açıklarında uluslararası karasularında taciz ateşini açtığı 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi, İstanbul’a geldi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Anatolian İstanbul’da
Anatolian gemisi Yunan Sahil Güvenliğinin taciz ateşine maruz kalmıştı.

Yunan Sahil Güvenliği tarafından 10 Eylül'de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda taciz ateşine maruz kalan 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi, Zeytinburnu Sahili'ne yakın bir alanda demirledi. Gemide 6 Mısırlı, 4 Somalili, 5 Azerbaycanlı, 3 de Türk'ün olduğu öğrenildi. Gemi Haydarpaşa Limanı'na bağlandıktan sonra pasaport ve gemi kontrollerinin ardından mürettebata iniş izni verildi. Türk olan gemi personelinin İstanbul'da kalacağı, geri kalan personelin bir kısmının ülkelerine döneceği, bir kısmının gemide kalacağı öğrenildi.

Banu Taşyar
Banu Taşyar

GEMİ MÜZE OLSUN

Geminin ortaklarından Banu Taşyar, “Ciddi bir maddi tazminat davası açmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama 2 ülke açısından gerginliği arttıracak hiçbir şey de yapmak istemiyoruz. Biz bunu etraflıca, belki de devlet büyükleri ile görüşeceğiz” dedi. Taşyar, geçmişte geminin Mavi Marmara olması sebebiyle müze olmasını istediğini sözlerine ekledi.

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Yunanistan Ege'de ticari gemiye ateş açtı: O anlar kamerada
Yunanistan, Ege'de provokatif eylemlerde bulunmaya devam ediyor. Yunan Sahil Güvenlik gemisi 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine saldırdı. Konuya ilişkin İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, 'Çanakkale VTS (Gemi Trafik Hizmetleri) tarafından Çanakkale ili Bozcaada 11 deniz mili güneybatısında uluslararası sularda seyir halinde olan Komoros bayraklı “Anatolian' isimli Ro-Ro gemisine 2 Yunanistan Sahil Güvenlik unsuru tarafından taciz ateşi açıldığının bildirilmesi üzerine olay mahalline derhal 2 Sahil Güvenlik Botu sevk edilmiş, bölgeye intikal eden Türk Sahil Güvenlik Botlarının Yunan unsurları tarafından tespit edilmesi üzerine Yunan unsurları bölgeyi süratle terk etmiştir.' ifadelerine yer verildi.


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