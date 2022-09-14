Anatolian İstanbul’da

Yunan Sahil Güvenliği tarafından 10 Eylül'de Bozcaada'nın 11 deniz mili güneybatısındaki uluslararası sularda taciz ateşine maruz kalan 'Anatolian' isimli Ro-Ro gemisi, Zeytinburnu Sahili'ne yakın bir alanda demirledi. Gemide 6 Mısırlı, 4 Somalili, 5 Azerbaycanlı, 3 de Türk'ün olduğu öğrenildi. Gemi Haydarpaşa Limanı'na bağlandıktan sonra pasaport ve gemi kontrollerinin ardından mürettebata iniş izni verildi. Türk olan gemi personelinin İstanbul'da kalacağı, geri kalan personelin bir kısmının ülkelerine döneceği, bir kısmının gemide kalacağı öğrenildi.

Banu Taşyar

GEMİ MÜZE OLSUN

Geminin ortaklarından Banu Taşyar, “Ciddi bir maddi tazminat davası açmamız gerekiyor diye düşünüyorum ama 2 ülke açısından gerginliği arttıracak hiçbir şey de yapmak istemiyoruz. Biz bunu etraflıca, belki de devlet büyükleri ile görüşeceğiz” dedi. Taşyar, geçmişte geminin Mavi Marmara olması sebebiyle müze olmasını istediğini sözlerine ekledi.

REKLAM