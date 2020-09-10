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Gündem Jandarma Şırnakta uydu telefonu ile doktordan aldığı talimatlarla hamile kadına doğum yaptırdı
ŞIRNAK

Jandarma Şırnak'ta uydu telefonu ile doktordan aldığı talimatlarla hamile kadına doğum yaptırdı

Jandarma Şırnak'ta uydu telefonu ile doktordan aldığı talimatlarla hamile kadına doğum yaptırdı

Şırnak'ta doğum sancısı tutan Rızkıye İmaç'a jandarma yardım etti. İmaç'a, Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, uydu telefonu ile doğum uzmanından aldığı talimatlarla doğum yaptırdı.

Haber Merkezi DHA
​Şırnak'ta doğum sancısı tutan Rızkıye İmaç'a jandarma yardım etti.
​Şırnak'ta doğum sancısı tutan Rızkıye İmaç'a jandarma yardım etti.

Beytüşşebap ilçesi Tatik Tepe bölgesinde göçerlik yapan Cezayir İmaç, dün öğle saatlerinde Yeşilöz (Faraşin) Üs Bölgesi'ne müracaat ederek eşi Rızkıye İmaç'ın doğum yapmak üzere olduğunu söyledi.

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Bunun üzerinde üs bölgesinde sıhhiye olarak görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, ekip ile birlikte ailenin kaldığı çadıra gitti. Selami Atalay, hamile kadına ilk müdahaleyi yapıp, ateşini ölçerek, ağrı kesici iğne yaptı. İmaç'ın ağrılarının azalması üzerine 112 Acil Servis aranarak, ambulans talep edildi.

Şırnak'ta doğum sancısı tutan Rızkıye İmaç'a jandarma yardım etti.

AMBULANS GELMEDEN DOĞUMU YAPTIRDI

Ambulansın gelmesi beklendiği sırada İmaç'ın doğum sancıları arttı. Bunun üzerine uydu telefonu aracılığıyla doğum uzmanı doktor ile irtibat kuruldu.

Yardıma gittiler şehit oldular
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Yardıma gittiler şehit oldular

Sıhhiye olarak görev yapan Jandarma Uzman Onbaşı Selami Atalay, doğum uzmanından aldığı talimatlarla saat 13.40'ta erkek bebeğin doğumunu gerçekleştirdi. Daha sonra gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde anne ve bebeğinin sağlık durumlarının iyi olduğu belirlendi. Bebek ve annesi, genel kontrollerinin yapılması için ambulansla Beytüşşebap Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

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