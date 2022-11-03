Jandarma ve emniyet iftirayı yargıya taşıdı: 'Devletin askeri veya emniyet teşkilatını alenen aşağılamak'

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) ve Jandarma Genel Komutanlığı, “Cari açığı uyuşturucu ticareti ile kapatacaklar” diyerek kolluk kuvvetlerini suçlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu. Her iki dilekçe, Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosuna ulaştı. Jandarma dilekçesinde, Kılıçdaroğlu’nun 31 Ekim’de sosyal medyadan paylaştığı videoda, gerçeği yansıtmayan, asılsız ve soyut beyanlarla Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçluyla mücadelesinin baltalanmak istendiği ifade edildi. Emniyet dilekçesinde de asılsız ve dayanaksız beyanlarla EGM’nin karalanmak istendiği belirtildi. Dilekçelerde, Kılıçdaroğlu’nun “hakaret”, “iftira”, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” gibi suçlardan cezalandırılması istendi.

GÜNDEM Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert cevap: Baronlara hizmet ediyor