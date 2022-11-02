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ANKARA

Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına sert cevap: Baronlara hizmet ediyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘cari açığı uyuşturucu ticareti ile kapatacaklar’ sözlerinin güvenlik güçlerine hakaret ve iftira olduğunu söyledi. Polis Amirleri Mezuniyet Töreni’nde konuşan Erdoğan, CHP Genel Başkanı’nı ‘zavallı’ olarak niteleyerek “Yakalanan uyuşturucuda rekor başarımız var. Bu hakikate rağmen siyaset alanı açtığını sananlar, uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlunun uyuşturucu iftirasına sert cevap: Baronlara hizmet ediyor
Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni’nde açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP lideri Kılıçdaroğlu’nun “cari açığı uyuşturucu ticareti ile kapatacaklar” sözlerini ‘iftira’ ve ‘vicdansızlık’ olarak niteledi. Erdoğan, Beştepe’de düzenlenen Polis Amirleri Eğitimi Merkezi 6. Dönem Mezuniyet Töreni’nde açıklamalarda bulundu. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun ‘uyuşturucu’ iddialarına tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan satır başları ile şunları kaydetti:

İFTİRA, VİCDANSIZLIK

Üzerinden yoğunlaştığımız alanlardan biri gençlerimizin uyuşturucu ve terörden korunmasıdır. Bizim kaptıracağımız tek bir evladımız yoktur. Siyasetin içinde olup da hükümetimizi cari açığını uyuşturucu kaynaklarından temin ettiğini söyleyen zavallılara bir sözüm var. Onu grup konuşmamda söyleyeceğim. Uyuşturucuya karşı mücadeleyi veren teşkilatımıza bu tür iftira ve hakarette bulunamazsınız, bu ne vicdansızlıktır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimlerini tamamlayan misafir öğrencilere diplomalarını verdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan eğitimlerini tamamlayan misafir öğrencilere diplomalarını verdi.

BU HAZMEDİLİR DEĞİL

Bu hazmedilir değil. Bizler dünyaya örnek olacak başarıya sahibiz. Cezaevinde 117 bin kişi bu suçtan demir parmaklıklar ardındadır. Sokaklardaki satıcılara karşı müsamahamız olmadığını İçişleri Bakanımız defalarca söylemiştir. Yakalanan uyuşturucu miktarı ile rekor başarıya sahibiz. Bu hakikatlere rağmen kendine siyaset alanı açtığını sananlar, uyuşturucu baronlarına hizmet etmektedir.

UCUZ SİYASET

Genel başkanı böyle yapan partinin milletvekilleri boş durur mu? Onlar da Yalova’da mahkeme basıp, hakimlere hakaret edip ya hırsızların ya teröristlerin safında olduklarını göstermişlerdir. Güvenlik güçlerimizin fedakarlığının böylesine ucuz siyaset oyunlarına meze yapılmasına izin vermeyeceğiz. Bu tür iftiralara aldırmadan gençliğimizi her türlü tehdide karşı korumayı sonuna kadar devam edeceğiz. Bu tür saldırılar karşısında susmak da herhalde dilsiz şeytan olmayı gerektirir. Biz dilsiz şeytan da olmayacağız.

FETÖ’den arındırdık

  • FETÖ’nün en çok zarar verdiği kurumlardan birinin de emniyet teşkilatı olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu amaçla Polis Akademisi’ni yeniden yapılandırdık. Böylece FETÖ’sünden PKK’sına kadar tüm örgütlerin hedefi olan emniyet teşkilatımızın insan kaynağı tedarik ve eğitim sistemini sadece devlete ve millete hizmet edecek şekilde bir yapıya kavuşturduk. 38 bin emniyet mensubunu ihraç ederek, teşkilatı FETÖ gölgesinden tamamen arındırdık.” diye konuştu.

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