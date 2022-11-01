Gündem Firari FETÖcü Said Sefadan Kılıçdaroğlunun uyuşturucu iftirasına destek
POLİTİKA

Firari FETÖ'cü Said Sefa'dan Kılıçdaroğlu'nun uyuşturucu iftirasına destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, güvenlik güçlerini hedef alarak uyuşturucu ticareti yapmakla suçladı. Polis ve askere iftira atan Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları büyük tepki çekerken FETÖ’nün sosyal medyada propaganda yürüttüğü 'Fuat Avni' isimli hesabın kurucusu olan firari Said Sefa dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Sefa, "Yıllarca ve defaatle anlattım. Muhalefet nihayet işin ciddiyetini kavramış" dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Firari FETÖcü Said Sefadan Kılıçdaroğlunun uyuşturucu iftirasına destek
Kemal Kılıçdaroğlu-Said Sefa

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, polis ve askere iftira atarak tepki çeken bir çıkış yaptı.

Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Uyuşturucu paralarını Türkiye'nin cari açığının finansmanında kullandılar… 'Breaking Bad Süleyman' ülkenin çocuklarının zehirlenmesine göz yummuştur. Yazıklar olsun onlara." ifadelerini kullandı.

CHP liderinin skandal açıklamalarının ardından Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı suç duyurusunda bulundu.

Polis ve askere iftira atmıştı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu
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Polis ve askere iftira atmıştı: Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Teşkilatı Kılıçdaroğlu hakkında suç duyurusunda bulundu

FETÖ FİRARİSİNDEN DİKKAT ÇEKEN PAYLAŞIM

Güvenlik güçlerini hedef alarak uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamaları büyük tepki çekerken FETÖ’nün sosyal medyada propaganda yürüttüğü 'Fuat Avni' isimli hesabın kurucusu olan firari Said Sefa, dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan firari Said Sefa şu ifadeleri kullandı:

"Süleyman Soylu'dan, Jandarma Genel Komutanı Arif Çetin'e kadar üst düzey siyasetçi ve bürokratların uyuşturucu işini sevk ve idare ettiğini; sınırlardan geçerken buna göz yumduklarını yıllarca ve defaatle anlattım. Muhalefet nihayet işin ciddiyetini kavramış."

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