Kabaktepe'den beklenen yoğun kar yağışı öncesi İmamoğlu'na gönderme

Meteoroloji Genel Müdürlüğü Analiz ve Tahmin Merkezi, İstanbul genelinde 10 Mart 2022 Perşembe gününden itibaren yoğun kar yağışı beklendiğini duyurdu. Yağışla birlikte poyraz ve soğuk hava da etkili olacak. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin 6 ile 10 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor.

ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA BAŞINA KADAR SÜRECEK

Kar yağışının aralıklarla kuvvetli (10-20 cm kar kalınlığı), kentin kuzeyi ve Boğaz kesiminde kuzeydoğu yönlerden esecek kuvvetli rüzgâr ve fırtına ile birlikte deniz etkili yoğun kar sağanakları (20 cm üzeri kar kalınlığı) şeklinde olması bekleniyor.

GÜNDEM Uğur Dündar: İmamoğlu'nun Okmeydanı'ndan Sarıyer'e yemeğe gitmesi başarıdır

Yapılan en son değerlendirmelere göre İstanbul’daki soğuk havanın, kar yağışlarının ve kuvvetli rüzgârın önümüzdeki hafta başına kadar devam etmesi bekleniyor.

OYNAT 01:33 Can Ataklı'dan İmamoğlu'na: Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun Korkusuz gazetesi yazarı Can Ataklı, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz Büyükelçi ile yemekte bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu sert sözlerle hedef aldı. Bu durumun savunulacak bir yanının olmadığını ifade eden Ataklı, 'Salak gibi gideceğin restoranın önüne kar küreme aracı gönderiyorsun' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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"Tüm ihtiyaçları karşılamak için çalışıyoruz"

Megakentte olağanüstü hava şartlarına karşı hazırlıklar sürerken, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe'den, geçtiğimiz ocakta yaşanan kar felaketi sırasında balıkçıda yemek yerken görüntülenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na gönderme geldi. Kabaktepe sosyal medyadan paylaştığı videoda şu ifadeleri kullandı: "Meteorolojinin uyarılarını dikkate aldık, önceden verdiğimiz tüm yemek sözlerini iptal ettik, İstanbul’da kar yağışı için hazırlıklarımızı tamamlıyoruz. Geçtiğimiz aylarda yaşadığımız kaostan tecrübe çıkararak, geçici olumsuzlukları ortadan kaldırma, şehrimize nefes, insanımıza destek olma gayretini hep birlikte göstermemiz gerekmektedir. AK Parti İstanbul teşkilatı olarak topkı geçtiğimiz kar yağışında olduğu gibi soğuk havaya aldırmadan kenetlenmek, omuz omuza vermek, fedakarlık yapmak, eksiklikleri gidermek dertlere derman olma çabasında olacağız. Evsiz insanlar, hasta, yaşlı ve ihtiyaç sahipleri dışarı çıkma imkanı bulamayan herkes için seferber olmalıyız. Çünkü hepimiz hep birlikte İstanbulumuzda bir aileyiz."



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