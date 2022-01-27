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POLİTİKA

Uğur Dündar: İmamoğlu'nun Okmeydanı'ndan Sarıyer'e yemeğe gitmesi başarıdır

Gazeteci Uğur Dündar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İngiliz büyükelçiyle balık yemek için Okmeydanı'ndaki AKOM'dan Sarıyer'e gitmesinin başarı olduğunu söyledi. Dündar, İmamoğlu'nun "Yolların kapalı olması nedeniyle randevumuzu iptal ediyorum" demeyerek, İngiliz elçiye 'aciz başkan' imajı çizmediğini savundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Uğur Dündar: İmamoğlunun Okmeydanından Sarıyere yemeğe gitmesi başarıdır
Uğur Dündar ve Ekrem İmamoğlu

İstanbul'da kar felaketi yaşanırken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İngiltere Büyükelçisi Dominick Chilcott ile bir balıkçıda yemek yerken görüntülenmişti.

Gazeteci Uğur Dündar, CHP’lilerin önce haftalar önce yaşandığını iddia ettiği, ardından da doğrulanmasıyla özür dilediği yemeğin bir başarı olduğunu savundu.

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"ACİZ BAŞKAN İMAJI ÇİZMEMEK İÇİN"

Sözcü'deki köşesinde bugün "Ekrem İmamoğlu'nun büyük suçu" başlıklı bir yazı kaleme alan Dündar, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, İngiliz elçiyle yemeğini iptal etmeyerek aciz başkan imajı çizmediğini savundu.

AKOM'DAN SARIYER'E GİTMEK BAŞARI

Okmeydanı'ndaki AKOM'dan Sarıyer'e gitmenin başarı olduğunu söyleyerek "bunu göremeyenlere" sitem etti. Dündar, şu ifadeleri kullandı:

  • Gözleri o kadar kararmış ki, İngiliz Büyükelçiye “Kötü hava koşulları ve yolların kapalı olması nedeniyle randevumuzu iptal ediyorum” diyerek, aciz başkan portresi sergilemek yerine, Okmeydanı'ndaki AKOM'dan, Sarıyer'e giderek, yolları açık tutmayı başaran Belediye Başkanı mesajını verdiğini bile göremiyorlar!..

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