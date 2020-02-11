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POLİTİKA

Kaçak büfe kaldırıldı: İYİ Partili isme ait olduğu iddia edilmişti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde encümen kararı ile izin belgesi olmaksızın Merter Metro İstasyonu yanına kurulan ve Güngören Belediyesi Zabıta ekipleriyle İBB zabıtalarını karşı karşıya getiren kaçak büfe gece 21.30 sıralarında İBB ekipleri tarafından olduğu yerden kaldırıldı. Güngören Belediye Başkanı yaptığı açıklamada büfenin İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'a ait olduğunu iddia etmiş ve "Peşkeş arıyorsanız işte burasıdır" ifadesini kullanmıştı. Demir daha sonra İBB Başkanı İmamoğlu'dan inceleme talebinde bulunmuştu.

Haber Merkezi DHA
İBB tarafından kurulan ve İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık'a ait olduğu iddia edilen büfe akşam saatlerinde İBB ekipleri tarafından kaldırıldı.
İBB tarafından kurulan ve İYİ Partili Meclis Üyesi Ali Kıdık'a ait olduğu iddia edilen büfe akşam saatlerinde İBB ekipleri tarafından kaldırıldı.

Merter metro istasyonunun yanına kurulan kaçak büfe akşam saatlerinde olduğu yerden İBB ekipleri kaldırıldı. Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Güngören Belediyesi Başjanı Demir, kaçak konulan büfenin belgelerinin de incelendiğinde büfenin konulduğu günden 7 gün sonra işletecek şirketin kurulduğunu ve kurulan şirketin de adresi ile İBB İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu şirketin adreslerinin aynı olduğunu ifade etmişti.

İBB tarafından kurulan kaçak büfe

İBB kaçak büfe nöbeti tutuyor

İBB tarafından büfe için verilen onay belgesi.

İBB Meclis toplantısında söz alan Güngören Belediye Başkanı Demir, büfenin İyi Partili meclis üyesi Ali Kıdık'a ait olduğunu iddia etmiş ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin günlerdir kaçak bir büfeyi için nöbet halinde beklediğini belirtmişti.

Akşam saatlerinde kaldırıldı

Kaçak büfe 21.30 sıralarında İBB ekipleri tarafından kaldırıldı.

Encümen kararı olmadan ve izin belgesi ibraz edilmeden Merter metro istasyonuna konulduğu belirtilen büfe akşam saatlerinde kaldırıldı. Güngören Belediye zabıtası ile İBB zabıtasını karşı karşıya getiren büfe saat 21.30 sıralarında İBB ekipleri tarafından götürüldü.

İYİ Parti'li isme ait olduğu iddia edilmişti

Ali Kıdık

İBB Meclisinde gerçekleşen toplantının sonuna doğru söz alan Güngören Belediye Başkanı Bünyemin Demir, büfeyle ilgili açıklamalarda bulunmuştu. Demir yaptığı açıklamada, büfenin İYİ Partili meclis üyesi Ali Kıdık'ın olduğunu iddia etti. Kaçak konulan büfenin belgelerinde büfenin konulduğu günden 7 gün sonra işletecek şirketin kurulduğunu ve kurulan şirketin de adresi ile İBB İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu şirketin adreslerinin aynı olduğunu ifade etmişti.

Demir ayrıca büfeye ilişkin "Peşkeş arıyorsanız işte burasıdır" diyerek duruma tepki göstermişti.

İmamoğlu'na inceleme talebi

  • Büfeyle ilgili hazırlanan belgelerin de usulsüz olduğunu ifade eden Demir, İmamoğlu'na inceleme talebinde bulundu. Söz alan İmamoğlu ise konuyla ilgili incelemeyi yapacağını söyledi.


Kaçak büfenin sahibi gazeteci!
GÜNDEM
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