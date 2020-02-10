Gündem Kaçak büfenin sahibi gazeteci
İSTANBUL

Kaçak büfenin sahibi gazeteci!

Kaçak büfenin sahibi İBB İyi Parti meclis üyesi ve Airporthaber.com internet sitesinin sahibi Ali Kıdık'a ait olduğu iddia edildi. Merter’deki gecekondu büfenin bağlı olduğu şirketin, THY ve İstanbul Havalimanı yöneticilerine iftiralar atan İBB İyi Parti Meclis üyesi Ali Kıdık’a ait olduğunu Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Meclis toplantısı sırasında açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İBB ile Güngören Belediyesini karşı karşıya getiren büfe.
İBB ile Güngören Belediyesini karşı karşıya getiren büfe.

CHP'li Ekrem İmamoğlu'nun başkan olduğu İBB, encümen kararı ve izin belgesi olmadan Merter Metro İstasyonu ve otobüs durağının yanına geçtiğimiz günlerde kaçak bir büfe kurmuştu.

İBB'nin kurduğu usulsüz büfe.

Bugün İBB Meclis toplantısında Güngören Belediye Başkanı Bünyamin Demir, Merter 'de kendi belediyelerinden izin alınmadan konulan büfeyle ilgili olarak ciddi açıklamalarda bulundu.

Büfeye verilen Başkanlık onayı.

Başkan Demir, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin günlerdir kaçak bir büfeyi için nöbet halinde beklediğini belirtti. Kaçak konulan büfenin belgelerinin de incelendiğinde büfenin konulduğu günden 7 gün sonra işletecek şirketin kurulduğunu ve kurulan şirketin de adresi ile İBB İyi Parti Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sahibi olduğu şirketin adreslerinin aynı olduğunu sözlerine ekledi. Konuşmasının sonunda Başkan Bünyamir Demir, İyi Parti Grup Başkan vekilinin sözlerine de sert bir dille cevap vererek, "Peşkeş arıyorsanız işte burasıdır" dedi.

Usulsüz büfe kaldırıldı.

Yeni kurulan Merter Büfe ve Gıda ürünleri Sanayi Tic.Ltd.Şti.'nin sahibinin Airporthaber.com sahibi Ali Kıdık'ın yanında çalışan yazar Fatih Akdeniz üzerine kurulu şirkete ait olduğunu belgelerle meclis üyelerine sundu. Bu arada yazar Fatih Akdeniz'in airporthaber.com sitesindeki yazılarının ve haberlerinin siteden kaldırıldığı görüldü.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da, ivedilikle konuyla ilgili gerekli işlemlerinin yapılacağını söyledi.

İBB Merter metro istasyonuna kaçak büfe kondurdu: Zabıtalar başında 24 saat nöbet tutuyor
GÜNDEM
İBB Merter metro istasyonuna kaçak büfe kondurdu: Zabıtalar başında 24 saat nöbet tutuyor

Kaçak büfenin sahibi gazeteci!

Kaçak büfenin
sahibi gazeteci!

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