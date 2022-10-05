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ŞANLIURFA AVRUPA

'Kaçtı' denilen Rus spiker Şanlıurfa'da çıktı: Tatildeyim döneceğim

Rus devlet kanalının spikeri Yekaterina Andreyeva’nın seferberlik ilanı sonrası ülkeden kaçtığı iddia edildi. Ünlü sunucu Türkiye’de olduğunu, İstanbul ve Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini duyurdu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kaçtı denilen Rus spiker Şanlıurfada çıktı: Tatildeyim döneceğim
Protestoya tepkisiz kalan ünlü sunucu Yekaterina Andreyeva eleştirilerden nasibini almıştı.

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının ilk günlerinde devlet kanalı ORT'de yapılan savaş karşıtı protesto büyük ses getirmişti.

Kanalda editör olarak görev yapan Marina Ovsyannikova, haber bülteni sırasında elinde “Savaşa hayır” yazılı bir pankartla canlı yayına çıkmıştı. Ovsyannikova bu eylemi ile ilgili hakim karşısına çıktı.

Protestoya tepkisiz kalan ünlü sunucu Yekaterina Andreyeva da eleştirilerden nasibini aldı.

Yekaterina Andreyeva
Yekaterina Andreyeva

RUSYA’DAN KAÇTI İDDİASI

Önceki gün ise Andreyeva'nın Türkiye'ye kaçtığı iddiası ortaya atıldı. Ünlü sunucu sosyal medya hesabından Türkiye'de olduğunu doğruladı.

Ancak ünlü sunucu İstanbul ve ‘peygamberler şehri' olarak nitelediği Şanlıurfa'yı gezdikten sonra Moskova'ya döneceğini duyurdu.

İddialara göre, Andreyeva, “Peygamberler şehri Urfa’dan enerjiyi Moskova’ya getireceğim” dedi.

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