Dünya Rus televizyonunda şoke eden protesto Canlı yayında spikerin arkasına geçip pankart açtı
AVRUPA

Rus televizyonunda şoke eden protesto: Canlı yayında spikerin arkasına geçip pankart açtı

Rusya’da yayın yapan Kanal 1 televizyonunun canlı yayını sırasında "savaşa hayır" yazılı pankart açan Kanal 1 Editörü Marina Ovsyannikova sosyal medya hesabı üzerinden yatığı açıklamada, Ukrayna’da yaşananların bir suç olduğunu ve Rusya’nın saldırgan bir ülke olduğunu ifade etmesinin ardından Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rus televizyonunda şoke eden protesto: Canlı yayında spikerin arkasına geçip pankart açtı
Rusya’da yaşanan bu protesto, ülkede büyük bir şoka neden olurken Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırıları ülkede büyük bir tepkiye neden olurken, son olarak Rusya’da yayın yapan ev Rusya hükümetine ait Kanal 1 televizyonunda 8 yıldır editör olarak çalışan Marina Ovsyannikova, kanalın canlı yayın sırasında yaşanan savaşı protesto etmişti.

Olayın ardından gözaltına alınacağını bilen Ovsyannikova ise sosyal medya hesabından olaya ilişkin görüntülü açıklamada bulundu.

Ovsyannikova mesajında, "Ukrayna’da şuan yaşananlar bir suç ve Rusya saldırgan bir ülke. Bu suçtan sadece 1 kişi sorumlu ve bu kişi Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin. Benim annem Ukraynalı, babam Rus. Onlar hiçbir zaman düşman olmadılar. Boynumdaki kolye (Rus ve Ukrayna bayraklarının renklerinde) savaşın bir an önce durması gerektiğini ve kardeş halkların bir arada yaşayabileceğini simgeliyor. Ne yazık ki, son yıllarda Kremlin propagandası yaparak Kanal 1’de çalışıyorum ve şimdi bundan çok utanıyorum" ifadelerini kullandı.
Konuşmasının devamında Rus muhalif lider Alexei Navalny’den de bahseden Ovsyannikova, "Tüm bunların daha yeni başladığı 2014 yılında sessiz kaldık. Kremlin Navalny’yi zehirlediğinde biz mitinglere gitmedik. Bu insan karşıtı rejimi sessizce izledik. Şimdi artık tüm dünya bize sırtını döndü ve torunlarımızda bu kardeş katili savaşının utancından kurtulamayacak. Biz Rus halkı düşünebiliyoruz ve zekiyiz. Bu çılgınlığı durdurmak bizim elimizde. Mitinglere çıkın, hiçbir şeyden korkmayın, hepimizi hapse atamazlar" dedi.

Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı.
Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı.

Ovsyannikova gözaltına alındı

Rusya’da yaşanan bu protesto, ülkede büyük bir şoka neden olurken Editör Ovsyannikova, Rus polisi tarafından gözaltına alındı. Polislerin, Ovsyannikova’yı Ostankino polis merkezinde tuttuğu öğrenildi. Rusya’da insan hakları alanında çalışmalar yürüten OVD-Info sivil toplum kuruluşunun avukatları Dmitriy Zakhvatov ve Anastasya Kostova’nın ise, Ovsyannikova’nın avukatlığını üstlendiği belirtildi. Rusya’da faaliyet gösteren bir başka kuruluş olan Agora İnsan Hakları Grubu Başkanı Pavel Çikov ise, Marina Ovsyannikova’nın polis merkezinde tutulduğunu ve avukatlarla görüştürülmediğini açıkladı.

Öte yandan Editör Ovsyannikova, Kanal 1 televizyonunun canlı yayınında haber sunucusu Ekaterina Andreeva’nın Rusya Başbakanı Mikhail Mişustin’in yaptırımların etkisini hafifletme planlarından bahsettiği sırada, arkasında "Savaşa hayır! Savaşı durdurun, propagandalara inanmayın! Burada size yalan söylüyorlar. Ruslar savaşa karşı!" yazılı bir pankart açmıştı.

Ovsyannikova aynı zamanda, "Savaşa hayır, savaşı durdurun" diye de slogan atmıştı. Kanal ise tam bu sırada yayından çıkarak, farklı bir haber görüntüsünü yayına vermişti. Eşinin de kanalda çalıştığı öğrenilen Marina Ovsyannikova, protestosunun ardından kanaldan ayrılmıştı.

Title
İngiltere polisi, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’le ilişkisi nedeniyle geçen hafta İngiltere’nin yaptırım listesine aldığı Oleg Deripaska’nın başkent Londra’daki malikanesinin göstericiler tarafından işgal edildiğini bildirdi.
Title
Polis, bir grup göstericinin malikaneye girmesi nedeniyle erken saatlerde olay yerine çağrıldıklarını söyleyerek, grubun kendilerini \"Resist London\" olarak adlandırdığını aktardı.
Title
Rus milyarder Deripaska’nın Londra’daki evini işgal eden protestocular, malikanede Ukrayna bayrağı açtı.
Title
Yaklaşık 65 milyon dolar değerindeki malikaneyi basan grup ayrıca malikaneye \"Bu mülk kurtarıldı\", \"Putin gitmeli\" ve \"Ukrayna’yı işgal eden Rus oligarklarını işgal edeceğiz\" yazılı pankartlar astı.
Title
Grup yaptığı açıklamada, Rus milyarder Deripaska’yı Putin’in Ukrayna’yı işgalinde suç ortağı olmakla suçlayarak, \"Bu konağı işgal ederek Ukrayna halkıyla ve aynı zamanda bu saçmalığı asla kabul etmeyen Rusya halkıyla dayanışma göstermek istiyoruz\" dedi.
Title
Fransa’da da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in eski damadı Rus Oligarkı Kirill Dmitriev’in villası basıldı.
Title
Fransa’nın güneyindeki Biarritz’de bulunan villayı işgal eden iki eylemci tutuklandı.
Title
Villaya giren Belaruslu bir siyasi mülteci olan Pierre Haffner ve Sergei Saveliev, Ukraynalı mültecilere barınmak için bir konut teklif etme niyetinde olduklarını belirtti.
Title
Saveliev, \"ABD, İngiltere ve Fransa’dan yetkililer ekonomik olarak Rusya’ya karşı hareket etmenin yollarını ararken biz kendi adımlarımızı atıyoruz\" dedi.
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Title
Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine tepkiler büyüyor: Rus milyarderlerin malikanelerini işgal ettiler
Ukrayna'ya yönelik işgal girişiminde 20'nci güne girilirken Rusya'ya tepkiler ise büyüyor. İngiltere'de bir grup gösterici Rus milyarder Oleg Deripaska'nın başkent Londra'daki malikanesini, Fransa'da da bir grup Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in eski damadı Kirill Shamalov'un villasını işgal etti.

Rus milyarder Abramovich'in özel Jeti İstanbul'a indi
GÜNDEM
Rus milyarder Abramovich'in özel Jeti İstanbul'a indi
Kabine bugün toplanıyor: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak

Kabine bugün toplanıyor: Gündem Rusya-Ukrayna savaşı ve ekonomi olacak
13 ilde okullara kar tatili

13 ilde okullara kar tatili

​Çok sayıda bölgede kar esareti devam ediyor.
Sağlıkta 5 müjde

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, sağlık çalışanlarına yönelik yapılacak iyileştirmeleri açıkladı.

Rusya'nın kaybı<br>Çeçenistan'ı geçti

Rusya'nın kaybı
Çeçenistan'ı geçti

​Zelenskiy 19 günlük bilançoyu açıkladı.
Dikkat çeken<br>Rusya detayı

Dikkat çeken
Rusya detayı

​NATO 30 bin askerle gövde gösterisi yapıyor.
Putin'in damadına<br>ait evi işgal ettiler

Putin'in damadına
ait evi işgal ettiler

Ukrayna'ya yönelik işgal girişimine tepkiler büyüyor.​
'Ağaçlar kurtarılabilirdi'

'Ağaçlar kurtarılabilirdi'

​CHP'li İBB 112 tarihi çınarı kökünden kestirmişti.
Spikerin arkasına<br>geçip pankart açtı

Spikerin arkasına
geçip pankart açtı

​Rus televizyonunda şoke eden protesto.
'Dördüncü doz gerekli'

'Dördüncü doz gerekli'

​Pfizer: 'Koronavirüs için bir yıl etkili aşı üzerinde çalışıyoruz.'

​Rusya, Ukrayna'da sivil yerleşim yerlerine saldırılarını yoğunlaştırdı.
Rus milyarderin<br>özel Jeti İstanbul'da

Rus milyarderin
özel Jeti İstanbul'da

​Uçakta Abramovich'in olup olmadığı bilinmiyor.

C​HP'li Bolu Belediyesi'nde yaşanan taciz skandalı pes dedirtti.

​Karikatüristler Batı'nın ayrımcı maskesini çizgileriyle düşürdü.

​Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndaki mahrem FETÖ'cü anlattı.

​Rusya'dan çıkan ABD'li 5 bin firmanın yeni adresi Türkiye olabilir.

​Ukrayna'daki Rus işgali kiliseleri de birbirine düşürdü.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.