Kaçtıktan 9 gün sonra peşine düşmüşler

İçişleri Bakanlığı’nın, “Ayhan Bora Kaplan” soruşturmasında gizli tanık Serdar Sertçelik'e etki ettikleri iddiasıyla inceleme başlattığı emniyet müdürleri için görevlendirdiği mülkiye başmüfettişlerinin hazırladığı rapor tamamlandı. Açığa alınan polislerle ilgili 84 sayfalık rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı.

GEÇ UYARI

İlgili teftiş raporunda 2’si tutuklu 3 polis müdürünün, gizli tanığın ifade verdiği ve firar ettiği süreçte görevi kötüye kullandığı ve ihmal ettiğine yer verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce 80 il emniyet müdürlüğü ve hudut noktalarına hassasiyet gösterilmesi konusunda emir gittiği aktarılan raporda, adli kontrol altındaki gizli tanık Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçesinin sinyalinin kesildiği günden 9 gün sonra 5 Aralık 2023'te bu emrin verildiğine dikkat çekildi.

YAKALAMA KARARI NEDEN UYGULANMADI?

Raporda, adli kontrol hükümleri uygulanan Sertçelik'in 6 defa mazeret göstererek ihlal ettiği adli kontrol hükümlerini 7’nci defa mazeretsiz ihlal ettiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği vurgulandı. “Soruşturma sonuna kadar konutu terk etmeme” adli kontrol şartı uygulanan Sertçelik'e, 18 Ekim 2023 tarihinden itibaren Ankara 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ev hapsi ve elektronik kelepçe takılmasına yönelik karar verildiği hatırlatıldı. Bütün bunlara rağmen Sertçelik'in illegal yollardan yurt dışına kaçtığı ifade edildi. İlgili kolluk kuvveti hakkında cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılabileceği kaydedildi.

Gizli tanık ifadesini savcı aldı

Raporda, Serdar Sertçelik’in baskı ve tehditle gizli tanık yapıldığı iddialarına da değinildi. Sertçelik’in gizli tanık olmayı bizzat kendisinin istediği ve bu talebini ilgili emniyet görevlilerine aracılar vasıtasıyla ilettiği vurgulandı. KKTC’den döndüğünde Sertçelik ile mülakat yapılıp bilgi notu hazırlandığı, ancak Sertçelik’in gizli tanık ifadesinin bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından alındığı belirtildi. İfade alma işlemleri sırasında Sertçelik’in avukatının da hazır bulunduğu vurgulandı. Müfettiş notunda ‘Sertçelik’in baskı ve tehditle tanık yapılmaya çalışıldığı ifadesinin gerçeği yansıtmadığı kanatine yer verildi’ denildi.

Devlet memurluğu ile bağdaşmaz

Raporda, Sertçelik tarafından sosyal medyada yayınlanan ses kayıtları ile ilgili araştırmaların sonuçlarına da yer verildi. Rapora göre Sertçelik ile yapılan tüm görüşmeler emniyet tarafından ses kaydına alındı. Bu kayıtlar inceleme sırasında USB bellekle teftiş heyetine sunuldu. Raporda Jandarma Kriminal tarafından incelenen ses kayıtlarının orijinal olduğuna yer verildi. Teftiş heyetinin kayıtlarla ilgili notunda, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın Sertçelik ile yaptığı görüşmelerde ‘dosya hakkında devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği’ değerlendirmesinde bulunuldu.







