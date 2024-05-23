|
Gündem

Kaçtıktan 9 gün sonra peşine düşmüşler

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen emniyet mensuplarıyla ilgili müfettiş raporu tamamlandı. Gizli tanık Serdar Sertçelik'le irtibat kesilince gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği vurgulandı. Elektronik kelepçenin sinyali kesildikten tam 9 gün sonra 5 Aralık 2023'te, tüm emniyet müdürlükleri ve hudut kapılarına Sertçelik'le ilgili yazı geçilmiş.

Oğuzhan Ürüşan
04:00 - 23/05/2024 Perşembe
Güncelleme: 01:26 - 23/05/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Serdar Sertçelik.
Serdar Sertçelik.

İçişleri Bakanlığı’nın, “Ayhan Bora Kaplan” soruşturmasında gizli tanık Serdar Sertçelik'e etki ettikleri iddiasıyla inceleme başlattığı emniyet müdürleri için görevlendirdiği mülkiye başmüfettişlerinin hazırladığı rapor tamamlandı. Açığa alınan polislerle ilgili 84 sayfalık rapor, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na ulaştı.

GEÇ UYARI

İlgili teftiş raporunda 2’si tutuklu 3 polis müdürünün, gizli tanığın ifade verdiği ve firar ettiği süreçte görevi kötüye kullandığı ve ihmal ettiğine yer verildi. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü’nce 80 il emniyet müdürlüğü ve hudut noktalarına hassasiyet gösterilmesi konusunda emir gittiği aktarılan raporda, adli kontrol altındaki gizli tanık Serdar Sertçelik'in elektronik kelepçesinin sinyalinin kesildiği günden 9 gün sonra 5 Aralık 2023'te bu emrin verildiğine dikkat çekildi.

YAKALAMA KARARI NEDEN UYGULANMADI?

Raporda, adli kontrol hükümleri uygulanan Sertçelik'in 6 defa mazeret göstererek ihlal ettiği adli kontrol hükümlerini 7’nci defa mazeretsiz ihlal ettiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği vurgulandı. “Soruşturma sonuna kadar konutu terk etmeme” adli kontrol şartı uygulanan Sertçelik'e, 18 Ekim 2023 tarihinden itibaren Ankara 2’nci Sulh Ceza Mahkemesi tarafından ev hapsi ve elektronik kelepçe takılmasına yönelik karar verildiği hatırlatıldı. Bütün bunlara rağmen Sertçelik'in illegal yollardan yurt dışına kaçtığı ifade edildi. İlgili kolluk kuvveti hakkında cumhuriyet savcılarınca doğrudan soruşturma yapılabileceği kaydedildi.

Gizli tanık ifadesini savcı aldı

Raporda, Serdar Sertçelik’in baskı ve tehditle gizli tanık yapıldığı iddialarına da değinildi. Sertçelik’in gizli tanık olmayı bizzat kendisinin istediği ve bu talebini ilgili emniyet görevlilerine aracılar vasıtasıyla ilettiği vurgulandı. KKTC’den döndüğünde Sertçelik ile mülakat yapılıp bilgi notu hazırlandığı, ancak Sertçelik’in gizli tanık ifadesinin bizzat Cumhuriyet Savcısı tarafından alındığı belirtildi. İfade alma işlemleri sırasında Sertçelik’in avukatının da hazır bulunduğu vurgulandı. Müfettiş notunda ‘Sertçelik’in baskı ve tehditle tanık yapılmaya çalışıldığı ifadesinin gerçeği yansıtmadığı kanatine yer verildi’ denildi.

Devlet memurluğu ile bağdaşmaz

Raporda, Sertçelik tarafından sosyal medyada yayınlanan ses kayıtları ile ilgili araştırmaların sonuçlarına da yer verildi. Rapora göre Sertçelik ile yapılan tüm görüşmeler emniyet tarafından ses kaydına alındı. Bu kayıtlar inceleme sırasında USB bellekle teftiş heyetine sunuldu. Raporda Jandarma Kriminal tarafından incelenen ses kayıtlarının orijinal olduğuna yer verildi. Teftiş heyetinin kayıtlarla ilgili notunda, Organize Şube Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın Sertçelik ile yaptığı görüşmelerde ‘dosya hakkında devlet memurluğuyla bağdaşmayacak davranış ve konuşmalarla adli görev gereklerine aykırı hareket ettiği’ değerlendirmesinde bulunuldu.


Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni gelişme: Müfettiş raporu savcılıkta

Ayhan Bora Kaplan davasında adı geçen üst düzey emniyet mensuplarıyla ilgili hazırlanan müfettiş raporunda, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'le irtibatın kesildiği tarihten itibaren yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediği belirtildi. Raporda, konutu terk etmeme adli kontrolü ve elektronik kelepçe kararı verilen Serdar Sertçelik'in, bunlara rağmen yasa dışı yollardan yurt dışına kaçtığı, yakalanmasına yönelik gerekli çalışma ve özenin gösterilmediğinin değerlendirildiği ifade edildi. Konuyla ilgili ihmalleri görülen kolluk amir ve memurları hakkında gereğinin takdir ve ifasının Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına ait olduğu aktarıldı.


#Ayhan Bora Kaplan
#Serdar Sertçelik
#İçişleri Bakanlığı
1 saat önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Aile bazlı vatandaşlık maaşı uygulaması başlatılıyor: Başvurular başladı mı, şartlar neler?