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Ayhan Bora Kaplan davasında yedi şüpheliye tutuklanma istemi

Ayhan Bora Kaplan davasına ilişkin gözaltındaki 7 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

17:03 - 19/05/2024 Pazar
Güncelleme: 17:05 - 19/05/2024 Pazar
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Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davanın firari sanığı Serdar Sertçelik'in iddiaları üzerine, "suç işlemek için anlaşmak", "adil yargılamayı ve tanığı etkilemeye teşebbüs", "görevi kötüye kullanma" ve "suçluyu kayırma" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.


Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre; gözaltındaki 7 şüpheli şahıs Cumhuriyet Başsavcılığındaki ifadelerinin ardından Türk Ceza Kanunu 277/1, 258/1, 283/1. maddeleri uyarınca tutuklanmaları istemiyle Ankara Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.


1 şüphelinin ise Emniyet'teki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.




#Ayhan Bora Kaplan
#Ankara
#mahkeme
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