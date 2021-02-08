Gündem Kadıköyde gözaltına alınan 61 şüpheliden 33üne tutuklama talebi
İSTANBUL

Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi

Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi

Kadıköy'deki 4 Şubat'ta gerçekleştirilen izinsiz eylemler gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'ü savcılık ifadesinin alınmasının ardından tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi. Savcılık, 8 şüpheliyi de ifade vermesinin ardından serbest bıraktı.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Kadıköy'de izinsiz gerçekleştirilen eylemlerde gözaltına alınan 61 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından sabah saatlerinde Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerinin alınmasının ardından 33 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 20 şüpheliyi de adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk etti.


8 ŞÜPHELİ SERBEST


Savcılık, 8 şüpheliyi de ifade vermesinin ardından serbest bıraktı. Hakimliğe sevk edilen 53 şüphelinin nöbetçi sulh ceza hakimliğindeki sorguları devam ediyor.

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