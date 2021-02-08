Kadıköy'de gözaltına alınan 61 şüpheliden 33'üne tutuklama talebi

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İzmir'de çarşaf giyen kadına saldıran şehir eşkıyası tutuklandı

İzmir'in Menemen ilçesindeki belediye otobüsünde 55 yaşındaki E.Ç, K.Ö.'ye (47) çarşaf giydiği gerekçesiyle saldırdı. Skandal olayın görüntüleri sosyal medyada büyük tepki topladı. "Burası Türkiye Cumhuriyeti, burada bu şekilde giyinemezsin" diyen şehir eşkıyası sevk edildiği nöbetçi mahkemece 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve alenen aşağılama' suçundan tutuklandı.