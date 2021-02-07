Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Hayat

Kendi kimliğimize iltica etmeliyiz

"Birey arada kalmışlığın ezici yükünden kurtulmak istiyorsa kendi kimliğine iltica etmeli ve bu kimliği bilgi ve duygu yönlerinden yavaş yavaş tanımaya çalışmalıdır, bu çalışma uzun süreli ve sebat gerektiren bir faaliyettir” diyen Saadettin Ökten şöyle devam ediyor: Akıl, kimliği tanıdıkça, duygu bu tanışmadan haz almaya başlar."