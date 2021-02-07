Gündem Boğaziçi Üniversitesindeki olaylar sebebiyle Kadıköyde gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı
POLİTİKA

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı

İstanbul Kadıköy'de Boğaziçi Üniversitesi eylemlerinde gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haber Merkezi DHA
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.
Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 4 kişi tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından 6 şüpheli Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na getirildi. Savcılık, ifadelerini almasının ardından 5 şüpheliyi tutuklama talebiyle, 1 şüpheliyi de adli kontrol şartıyla hakimliğe sevk etti.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 23 şüpheliden 2'si tutuklandı


  • Sulh Ceza Hakimliği sorgularında şüpheliler, polislere yönelik bir eylemde bulunmadıklarını ve polis aracına zarar vermediklerini iddia ederek üzerlerine atılı suçlamaları kabul etmedi.

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İki kişi serbest

Anadolu Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği de şüpheliler A.K., N.E., Ö,Ş ve M.D'nin "Görevi yaptırmamak için direnme", "Toplantı ve yürüyüşlerde silah ve benzeri alet taşıyarak veya kendilerini tanınmayacak hale getirerek katılma", "Terör örgütü propagandası yapma", "Kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" suçlarından tutuklanmasına karar verdi.

Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
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Boğaziçi Üniversitesi'ndeki olaylar sebebiyle Kadıköy'de gözaltına alınan 23 şüpheliden 10'u tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
  • Hakimlik, 2 şüpheli hakkında "Konutu terk etmeme" ve "Yurt dışına çıkış yasağı" şeklindeki adli kontrol tedbirini uygulayarak serbest bıraktı.
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