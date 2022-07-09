Kadıköy’de İETT otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı

Kaza, Kadıköy Göztepe Mahallesi Dr. Erkin Caddesi üzerinde saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, sokak içerisinden caddeye giriş yapan 34 FDS 392 plakalı Citroen marka otomobil, cadde üzerinde seyir halinde olan34 RB 8417 Aydın S. kontrolündeki İETT aracıyla çarpıştı.

İHA

Kazada, otomobil sürücüsü ve otobüs içerisinde bulunan 2 yolcu yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Polis ekipleri cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken sağlık ekipleriyse yaralı vatandaşları hastaneye kaldırdı.

İHA

Kaza esnasında olay yerinde bulunan çevre esnafı otomobil sürücüsünün ’Dur’ tabelasına uymadığını iddia etti.

İHA

Otobüste 2 yolcu yaralandı

Kazaya ilişkin konuşan çevre esnaflarından Nazım Ayyıldız, “Buraya bir önlem alınması lazım. Ayrıca burada bulunan ‘DUR’ tabelasına uyulması lazım. Kadın sürücü, ‘DUR’ tabelasına uymayınca kaza meydana geldi. Otomobil sürücüsü kafasını çarptığı için hastaneye götürüldü. Otobüste 2 yolcu yaralandı. Bu tabelalara uyulsa kazalar yaşanmaz” dedi.

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FOTOĞRAF 9 Olay saat 09.30 sıralarında Samandıra-Kartal Bağlantı Yolu Uğur Mumcu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halinde olan 34 FL 3579 plakalı 132M hat sefer numaralı İETT otobüsü, seyir halinde olduğu esnada motor kısmında yanma meydana geldi. Otobüsü hemen durduran şoför otobüsten inip yangına müdahale ederken otobüs içerisinde bulunan panikle hemen otobüsü terk etti.<br> Motor kısmından çıkan alevlere araç şoförü ve vatandaşlar yangın tüpleriyle müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü. Yaşanan olay sonrası yaralanan olmazken İETT otobüsünde maddi hasar meydana geldi. Öte yandan olay yerinde görüntü almaya çalışan basın mensupları İETT otobüsü şoförü tarafından engellenmeye çalışıldı. Otobüsteki yolculardan Mücahit Karasu, \"Arka koltukta oturuyordum. Bir anda lastik kokusu, mazot kokusu gibi bir koku geldi. Sonra dumanlar çıkmaya başladı. Şoför otobüsü kenara çekti. Alevler çıkmaya başladı. Söndürmeye çalıştılar. Panik oldu \"dedi. Faciadan dönüldü: Kartal’da İETT otobüsünde korkutan yangın Bakımsızlık nedeniyle her gün yeni bir arızaya sahne olan İETT otobüslerinin son durağı Kartal oldu. İçinde yolcu bulunan İETT otobüsünün motor kısmında yanma meydana geldi. Otobüs şoförü, motor kısmında dumanlar yükselen otobüsü yolun kenarına çekti. Çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. BiP'te paylaş

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OYNAT 00:53 Arızalanan metrobüsü tamire giden İETT yol yardım aracı başka bir metrobüse çarptı İstanbul'da arıza yapan metrobüse müdahaleye giden İETT yol yardım aracı, Bayrampaşa Maltepe metrobüs durağına geldiğinde yolcu taşıyan başka bir metrobüse arkadan çarptı. Araçtan inen yolcular, yol yardım aracının şoförüne tepki gösterdi. BiP'te paylaş

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