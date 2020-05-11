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Gündem Kadıköydeki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahyada toprağa verildi
İSTANBUL KÜTAHYA

Kadıköy’deki kazada hayatını kaybeden itfaiye eri Kütahya’da toprağa verildi

İstanbul Kadıköy’de tatbikat sırasında sepetli merdivenin kırılması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Mehmet Ali İnal, memleketi Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde toprağa verildi. İnal'ın bayram sonrası düğün hazırlıkları yaptığı öğrenildi.

Haber Merkezi DHA
Kaza sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Mehmet Ali İnal toprağa verildi.
Kaza sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Mehmet Ali İnal toprağa verildi.

Kadıköy İtfaiye İstasyonu bahçesinde önceki gün yapılan tatbikat esnasında, itfaiye aracının 63 metrelik sepetli merdivenin kırılması sonucu apartmanın çatısına düşen ve ağır yaralanan itfaiye eri Mehmet Ali İnal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İtfaiye eri Mehmet Ali İnal’ın Türk bayrağına sarılı cenazesi Kadıköy İtfaiye İstasyonu'nda düzenlenen törenin ardından memleketi Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyüne getirildi.

DHA
Merdivenin kırılması sonucu hayatını kaybeden itfaiye eri Mehmet Ali İnal, memleketi Kütahya’nın Hisarcık ilçesi Hasanlar köyünde toprağa verildi.

İnal için Hasanlar köyünde cenaze töreni düzenlenerek köy mesire alanında cenaze namazı kılındı. Namazda hayatını kaybeden itfaiye erinin babası İsmail İnal ayakta durmakta zorlandı.

Namaza katılanlar koronavirüs salgını nedeniyle maske takıp sosyal mesafe kurallarına uyarak önlem aldı.

DHA
İnal'ın cenazesinde vatandaşlar sosyal mesafe kurallarına uydu.

Namazın ardından Mehmet Ali İnal köy mezarlığında toprağa verildi. Cenaze törenine Mehmet Ali İnal’ın görev yaptığı Kadıköy İtfaiye İstasyonu'ndaki çalışma arkadaşları da katıldı.

  • Bir süre önce nişanlandığı belirtilen İnal’ın, bayram sonrası düğün yapmak için hazırlık yaptığı öğrenildi.

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