Kaza mı yoksa liyakat cinayeti mi: İBB İtfaiyesi'ndeki ölümler şüphe uyandırdı

Olayın ve bir süredir devam eden aksaklıkların Ekrem İmamoğlu yönetimiyle birlikte itfaiyedeki liyakate dayalı terfi sisteminin devre dışı kalmasından kaynaklandığı iddiaları var.

Liyakat devre dışı

Akşam Gazetesi'nin haberine göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İtfaiye Daire Başkanlığında bir itfaiye eri, onbaşı, çavuş ve başçavuş olduktan sonra amir yardımcısı rütbesini alabiliyordu.

Ancak iddiaya göre 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde CHP'nin Bayrampaşa Belediye Başkan Adayı olan Remzi Albayrak'ın Ekrem İmamoğlu tarafından İtfaiye Daire Başkanlığı'na atanmasından sonra liyakate dayalı terfi sistemi ortadan kaldırıldı.

Daire başkanının itfaiye deneyimi yok

İtfaiye Daire Başkanı 31 Mart seçimlerinde CHP Bayrampaşa belediye başkan adayı olmuştu. Seçimleri kazanamayan … Ekrem İmamoğlu tarafından İBB İtfaiye Daire Başkanı olarak atandı. Göreve gelir gelmez İtfaiye teşkilatında birçok atamalar yaptı ve liyakata uygun olmayan bir süreç başladı. Örneğin bazı itfaiye erleri bazı itfaiye on başıları İtfaiye amir yardımcısı olarak atandı. Bir itfaiye erinin amir yardımcısı olabilmesi için bir silsile var. Söz konusu süreç şöyle işliyor. Bir itfaiye eri; önce itfaiye onbaşısı, itfaiye çavuşu, itfaiye başçavuşu olduktan sonra ancak amir yardımcısı pozisyonuna atanabiliyor. Söz konusu kazalara işte bu liyakata uygun olmayan atamaların yol açtığı belirtiliyor.

Remzi Albayrak

İtfaiye erleri amir yapıldı

Sistemin nasıl devre dışı kaldığı, İtfaiye Daire Başkanı Remzi Albayrak'ın imzası ile birimlere gönderilen talimat yazılarına da yansıdı.

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İtfaiyedeki çalışma düzenini alt üst eden talimat yazısıyla 4 itfaiye erinin doğrudan amir yardımcısı olarak görevlendirildiği ortaya çıktı.

İşte o yazı: