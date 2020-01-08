Kadın kılığına girdi: 260 bin liralık cep telefonu çaldı

Olay, Şehit Duran Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu bayisine gelen kadın kılığına girmiş 2 kişi, buradan 260 bin lira değerinde 128 cep telefonu çaldı.
Telefonları ellerindeki poşetlere dolduran şüphelilerin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.
Kadın kılığına girip, başörtüsü taktı
İhbar üzerine, soruşturma başlatan polis, şüphelilerden hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan E.D.'yi (46) yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kadın kılığına girip, başörtüsü taktıkları öğrenildi.
Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi arıyor.