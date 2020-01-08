Gündem Kadın kılığına girdi 260 bin liralık cep telefonu çaldı
3. SAYFA

Mersin haberleri: ​Kadın kılığına girdi: 260 bin liralık cep telefonu çaldı!

Kadın kılığına girdi: 260 bin liralık cep telefonu çaldı

Mersin'in Tarsus ilçesinde, kadın kılığına girerek, bir iş yerinden 260 bin lira değerinde cep telefonu çalan 2 kişinin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Haber Merkezi DHA
Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi arıyor.
Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi arıyor.

Olay, Şehit Duran Mustafa Mahallesi'nde meydana geldi. Cep telefonu bayisine gelen kadın kılığına girmiş 2 kişi, buradan 260 bin lira değerinde 128 cep telefonu çaldı.

Telefonları ellerindeki poşetlere dolduran şüphelilerin kaçma anı, güvenlik kamerası tarafından görüntülendi.

Esenboğa Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi
GÜNDEM
Esenboğa Havalimanında 800 bin lira değerinde kunduz postu ele geçirildi

Kadın kılığına girip, başörtüsü taktı

İhbar üzerine, soruşturma başlatan polis, şüphelilerden hakkında kesinleşmiş 8 yıl hapis cezası olan E.D.'yi (46) yakaladı. Şüphelilerin yakalanmamak için kadın kılığına girip, başörtüsü taktıkları öğrenildi.

Polis, olaya karışan diğer şüpheliyi arıyor.

TOGGdan yeni video

TOGG'dan yeni video

Türkiye'nin otomobilinin tasarım hikayesi Cuma günü paylaşılacak.
Kritik görüşme

Kritik görüşme

Erdoğan-Putin görüşmesi yaklaşık 2 saat sürdü.
Cesetler yan yana

Cesetler yan yana

​İran'da düşen yolcu uçağındaki 176 kişi hayatını kaybetti.
Misilleme sonrası<br>ne olacak?

Misilleme sonrası
ne olacak?

İran'ın saldırısının ardından gözler Beyaz Saray'da.
Suikast timi yola çıktı

Suikast timi yola çıktı

Artan gerilim sonrası ​ABD Ortadoğu'ya suikast timi olarak bilinen 75. Ranger Alayı'nı gönderdi.
Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Eski Nissan CEO'su böyle kaçmış

Hava delikleri açılan bir müzik kutusunun içinde gelmiş.

PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

PKK'ya Kandil'de çok ağır darbe

Kadın yapılanmasının iki numaralı yöneticisi etkisiz hale getirildi.

Dünya ayakta

Dünya ayakta

​Hava yolu şirketleri İran'dan geçen güzergahlarını değiştiriyor.
Ev alacaklara <br>güzel haber

Ev alacaklara
güzel haber

​Ziraat Katılım konut alacaklar için finansman oranını düşürdü.
Hac kurası<br>yarın çekiliyor

Hac kurası
yarın çekiliyor

Türkiye'den bu yıl 83 bin 430 kişi hacca gidecek.
Korkutan görüntü

Korkutan görüntü

​Mersin'de aşırı yağışlar ve sel suları nedeniyle yol çöktü.
Yarın Irak'a gidiyor

Yarın Irak'a gidiyor

ABD-İran gerginliğinin azaltılması için girişimlerde bulunacak.
Şimdi sıra<br>milli YHT'de

Şimdi sıra
milli YHT'de

​Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank açıkladı.
Savaş <br>ilanı gibi sözler!

Savaş
ilanı gibi sözler!

"Dünyanın gidişatı etkilendi, büyük değişimler gerçekleşecek".
'80 ABD askerini öldürdük'

'80 ABD askerini öldürdük'

​İran haber ajanslarından flaş iddia.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.