Gündem Kadın sürücü ters yöndeki ambulansın önünü kesti
YEREL GÜNDEM

Kadın sürücü ters yöndeki ambulansın önünü kesti

Beşiktaş'ta bir ambulans şoförü, solunum yetmezliği yaşayan hastayı hastaneye yetiştirebilmek amacıyla ters yöne girmek zorunda kaldı. Bu sırada ambulansın önü bir kadın sürücü tarafından kesildi. İki sürücü arasında yaşanan tartışma kameralara yansıdı.

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Haber Merkezi İHA
Kadın sürücü ters yöndeki ambulansın önünü kesti
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Edinilen bilgiye göre İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde solunum yetmezliği yaşayan 89 yaşındaki bir kadın hasta için sağlık ekipleri seferber oldu. Yaşlı kadının ilk müdahalesi evde yapıldı. Ardından da ambulansa alınan yaşlı kadın için yola çıkan sağlık ekipleri ters yöne girmek zorunda kaldı. Acil durum nedeniyle ters yöne giren ambulans bir cip tarafından kesildi. Kadın sürücü ambulansa yol vermedi. Kadın sürücü ambulans şoförüne, "Ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız, burası ters yönden" diyerek tepki gösterdi. Sağlık ekipleri ise kadın sürücüyü "Hanımefendi hastamız var gelin bakın" diyerek ikna etmeye çalıştı.

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