Kadın sürücü ters yöndeki ambulansın önünü kesti

Edinilen bilgiye göre İstanbul’un Beşiktaş ilçesinde solunum yetmezliği yaşayan 89 yaşındaki bir kadın hasta için sağlık ekipleri seferber oldu. Yaşlı kadının ilk müdahalesi evde yapıldı. Ardından da ambulansa alınan yaşlı kadın için yola çıkan sağlık ekipleri ters yöne girmek zorunda kaldı. Acil durum nedeniyle ters yöne giren ambulans bir cip tarafından kesildi. Kadın sürücü ambulansa yol vermedi. Kadın sürücü ambulans şoförüne, "Ambulans olduğunuz için her ihlali yapamazsınız, burası ters yönden" diyerek tepki gösterdi. Sağlık ekipleri ise kadın sürücüyü "Hanımefendi hastamız var gelin bakın" diyerek ikna etmeye çalıştı.

FOTOĞRAF 10 İstanbul'da gün içinde aralıklı olarak etkisini gösteren yağmurun etkisiyle akşam saatlerinde trafik yoğunluğu oluştu. Mesai bitimiyle birlikte yaşanan sağanak geçişleri kentin birçok bölgesinde trafiği olumsuz etkiledi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Trafik Yoğunluğu Haritasına göre, trafik yoğunluğu saat 19.40'ta yüzde 71'e kadar çıktı. İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi İstanbul'da yağmur trafiği olumsuz etkiledi İstanbul' da akşam saatlerinde etkili olan yağmurun da etkisiyle trafik yoğunluğu oluştu.

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