Gündem Kadir Has Üniversitesi öğrencileri mücadelenin karşılığını aldı Kampüste mescit ve abdesthane açıldı
İSTANBUL

Kadir Has Üniversitesi öğrencileri mücadelenin karşılığını aldı: Kampüste mescit ve abdesthane açıldı

Kampüs içerisinde mescit bulunmaması sebebiyle mağdur olan Kadir Has Üniversitesi öğrencileri, verdikleri mücadelenin karşılığını aldı. Mescidin 2022-23 akademik yılında hizmete gireceğinin sözünü veren üniversite yönetimi, merkez kampüs içerisinde mescidin yanı sıra abdesthane de açtı. Öğrenciler, mescit ve abdesthanenin fotoğraflarını 'Khas Mescit Topluluğu' isimli sosyal medya hesabından paylaşarak üniversite yönetimine teşekkür etti.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kadir Has Üniversitesi öğrencileri mücadelenin karşılığını aldı: Kampüste mescit ve abdesthane açıldı
Kadir Has Üniversitesi

Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler, mescit konusunda verdikleri mücadelenin karşılığını aldı. Öğrenciler, merkez kampüs içerisinde mescit olmaması sebebiyle mağduriyet yaşıyordu. Üniversite yönetiminden mescit temin edilmesine ilişkin talepte bulunan öğrenciler, mekân bakımından doluluk oranına ulaşıldığı yönünde yanıt aldıklarını ifade etmişti.

ÜNİVERSİTE SÖZ VERDİ

Öğrencilerin taleplerine ilişkin üniversite yönetimine ulaşan Yeni Şafak, yetkililere mescit temin edilememesinin nedenini sordu. Kadir Has Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, mescit açılması yönünde çalışmaların devam ettiği belirtildi. Üniversite yönetimi, mescidin 2022-23 akademik yılında kullanılmaya başlanabileceğini açıkladı.

MESCİT VE ABDESTHANE AÇILDI

Mescit açılması yönünde çalışmalarını tamamlayan Kadir Has Üniversitesi, merkez kampüs içerisinde mescidin yanı sıra abdesthane de temin etti.

Öğrenciler, mescit ve abdesthanenin fotoğraflarını 'Khas Mescit Topluluğu' isimli sosyal medya hesabından paylaşarak üniversite yönetimine teşekkür etti.

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