Kadir Has Üniversitesi öğrencileri mücadelenin karşılığını aldı: Kampüste mescit ve abdesthane açıldı

Kadir Has Üniversitesi’nde eğitim gören öğrenciler, mescit konusunda verdikleri mücadelenin karşılığını aldı. Öğrenciler, merkez kampüs içerisinde mescit olmaması sebebiyle mağduriyet yaşıyordu. Üniversite yönetiminden mescit temin edilmesine ilişkin talepte bulunan öğrenciler, mekân bakımından doluluk oranına ulaşıldığı yönünde yanıt aldıklarını ifade etmişti.
ÜNİVERSİTE SÖZ VERDİ
Öğrencilerin taleplerine ilişkin üniversite yönetimine ulaşan Yeni Şafak, yetkililere mescit temin edilememesinin nedenini sordu. Kadir Has Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, mescit açılması yönünde çalışmaların devam ettiği belirtildi. Üniversite yönetimi, mescidin 2022-23 akademik yılında kullanılmaya başlanabileceğini açıkladı.
2022-2023 Akademik dönemi ile birlikte açılan mescitlerimiz kullanımınıza hazır! Mescitleri D blokta bulmak mümkün (hanımlar için mescit giriş katta, erkekler için ise bir üst katta) 😊 pic.twitter.com/Oe6xNzMIml
2022-2023 Akademik dönemi ile birlikte açılan mescitlerimiz kullanımınıza hazır! Mescitleri D blokta bulmak mümkün (hanımlar için mescit giriş katta, erkekler için ise bir üst katta) 😊 pic.twitter.com/Oe6xNzMIml— khasmescithareketi (@khasmescit) September 21, 2022
MESCİT VE ABDESTHANE AÇILDI
Mescit açılması yönünde çalışmalarını tamamlayan Kadir Has Üniversitesi, merkez kampüs içerisinde mescidin yanı sıra abdesthane de temin etti.
Öğrenciler, mescit ve abdesthanenin fotoğraflarını 'Khas Mescit Topluluğu' isimli sosyal medya hesabından paylaşarak üniversite yönetimine teşekkür etti.
Hassasiyetlerinden ötürü üniversite yönetimine bir kez daha teşekkür ediyoruz. @khasedutr
Hassasiyetlerinden ötürü üniversite yönetimine bir kez daha teşekkür ediyoruz. @khasedutr— khasmescithareketi (@khasmescit) September 21, 2022