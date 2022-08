Namaz kılmak için okul çevresindeki camilere gitmek zorunda kalan Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinden mescit talebi: Üniversite yönetiminden açıklama geldi Kadir Has Üniversitesi öğrencileri, kampüs içinde mescit bulunmaması sebebiyle mağdur oluyor. Üniversite yönetimine konuyla ilgili defalarca talepte bulunan öğrenciler, mekân bakımından doluluk oranına ulaşıldığı yönünde yanıt aldıklarını belirtirken, ders aralarında çevredeki camilere gitmek zorunda kalıyor. Yeni Şafak, öğrencilerin tepkilerinin ardından Kadir Has Üniversitesi yetkililerine ulaştı. Mescit açılması yönünde çalışmaların devam ettiğini ifade eden üniversite yönetimi, mescidin 2022-23 akademik yılında kullanılmaya başlanabileceğini açıkladı.

