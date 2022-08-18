Namaz kılmak için okul çevresindeki camilere gitmek zorunda kalan Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinden mescit talebi: Üniversite yönetiminden açıklama geldi

Kadir Has Üniversitesi'nde eğitim gören öğrenciler, kampüs içerisinde mescit olmaması sebebiyle mağduriyet yaşıyor. Öğrenciler, namaz kılmak için ders aralarında üniversitenin dışında bulunan camilere gitmek zorunda kalıyor.

Üniversite yönetimine mescit temin edilmesine ilişkin talepte bulunan öğrenciler, mekân bakımından doluluk oranına ulaşıldığı yönünde yanıt aldıklarını söyledi. Kampüs içerisinde abdest alıp namaz kılabilecekleri bir alan olmaması nedeniyle ders aralarında çevredeki camilere gitmek zorunda kalan öğrenciler, çoğu zaman yemek yiyecek vakitlerinin kalmadığını söyledi.

"NAMAZ KILIP KOŞARAK DERSE YETİŞMEYE ÇALIŞIYORUZ"

Ders aralarında namaz kılıp sonraki derse yetişmekte zorlandığını ifade eden bir öğrenci şu açıklamada bulundu:

"Namaz kılmak en az 10 dakika sürüyor, geri dönüşü de katarsak eşittir en az 20-30 dakika. Bu yüzden kısa ders aralarımızda koşarak okulun yakınlarındaki bu camiye gidiyor, abdest alıp namaz kıldıktan sonra koşarak bir sonraki derse yetişmeye çalışıyoruz"

REKLAM

ÖĞRENCİLER ARTIK ÇÖZÜM İSTİYOR

Konuyla ilgili üniversite yönetimine ve CİMER'e talepte bulunan Kadir Has Üniversitesi öğrencileri, kampüs içine mescit yapılması için bir an önce adım atılmasını istiyor.

Öğrencilerin taleplerine ilişkin üniversite yönetimine ulaşan Yeni Şafak, yetkililere mescit temin edilememesinin nedenini sordu. Kadir Has Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, mescit açılması yönünde çalışmaların devam ettiği belirtildi. Üniversite yönetimi, mescidin 2022-23 akademik yılında kullanılmaya başlanabileceğini açıkladı.

Kadir Has Üniversitesi tarafından tarafımıza iletilen açıklama şu şekilde oldu:

Kadir Has Üniversitesi'nde öğrencilerin ve çalışanların kullanımına sunulmak üzere bir mescit yapılması çalışmaları sürmektedir. Mescit, 2022-23 akademik yılında kullanılmaya başlanacaktır.

REKLAM

Üniversitemiz İstanbul’un Fatih ilçesinde, Cibali semtindedir. Konumu gereği, şehrin en merkezi bölgelerinden birinde yer almaktadır. Her dine mensup kişilerin ibadetlerini kolayca gerçekleştirebilecekleri tüm dini mekanlara da yürüyüş mesafesindedir.

Üniversitemiz akademik ilkeleri doğrultusunda öğrencilerinin ve çalışanlarının, dil, din, ırk, renk, yaş, vatandaşlık durumu, etnik köken, engellilik durumu gibi konularda doğrudan ve dolaylı her türlü ayrımcılığa uğramasını reddeder. Tüm mensuplarımızın inançlarına azami derecede saygı göstermek, kurumumuzun prensiplerinden biridir.

Kampüsümüzde açılacak mescit dışında, çalışanlarımızın ve öğrencilerimizin ibadetlerini rahatlıkla yerine getirebilmeleri için, üniversite kampüsümüzün hemen yanında, giriş kapımıza 10 metre mesafede bulunan Haraççı Karamehmet Camii’ne de her türlü yardımı uzun süredir sunmaktayız.

REKLAM

Haraççı Karamehmet Camii, kadın ve erkekler için ayrı girişlere, ayrı abdest ve ibadet alanlarına sahiptir. Öğrencilerimiz ve çalışanlarımız uygun fiziki koşulları sağlayan bu camiyi uzun süredir, günde 24 saat gönül rahatlığı ile kullanmaktadır.

Pandemi öncesinde olduğu gibi sonrasında da caminin temizlik ve yapı-teknik işleri ile güvenliğini üniversitemizin personeli üstlenmiştir. Bu alandaki tüm masrafları üniversitemiz karşılamaya devam etmektedir.

Çalışanlarımız ve öğrencilerimizin camide tüm gün boyunca diledikleri zaman ibadetlerini yerine getirebilmeleri için caminin bir anahtarı da üniversitemizde bulunmaktadır. Dileyen öğrencimiz veya çalışanımız günün herhangi bir saatinde Güvenlik Ofisi’nden anahtarı alarak camiyi kullanabilmektedir.

İlerleyen günlerde cami girişinde kartlı sistem uygulamasına geçilmesi adına ilgili kurumlarla iletişimimiz sürmektedir. Gerekli onayların alınması durumunda öğrencilerimiz ve çalışanlarımız üniversite kartları ile camiyi 24 saat boyunca kullanmaya devam edeceklerdir. Akademik dönem başlamadan bu süreci tamamlamak da önceliğimizdir.

REKLAM

Kadir Has Üniversitesi, öğrencilerinin ibadet dahil her tür ihtiyacını çok önemseyen ve gerek idari gerekse akademik kadrosuyla bu ihtiyaçları karşılamak için var gücüyle çalışan bir kurumdur.

Öğrencilerimiz hem kampüsümüzdeki mescitten hem de kampüsün yanındaki camiden günün her saati yararlanabilecektir.

ÜNİVERSİTEDEN YENİ EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA MESCİT SÖZÜ

Öte yandan Kadir Has Üniversitesi resmi Twitter hesabından da konuya ilişkin açıklama geldi. Yapılan açıklamada, "Üniversitemizde bir mescit yapılması çalışmaları sürmektedir. 2022-2023 akademik yılı itibariyle öğrencilerimiz ve çalışanlarımız bu mescidi kullanabileceklerdir." denildi.