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Kağıthane'de motosikletli iki şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu

Kağıthane'de motosikletli iki şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti. Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

07:07 - 24/02/2024 Cumartesi
AA
Kağıthane'de şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu
Kağıthane'de şüpheli motosikletliler bekçiyi vurdu

Motosikletli 2 şüpheli, Şirintepe Mahallesi Gümüşhane Caddesi'nde devriye gezen ve kendilerini durdurmak isteyen mahalle bekçilerine silahla ateş etti.


Şüphelilerin açtığı ateş sonucu bir mahalle bekçisi yaralandı.


Haber verilmesi üzerine olay yerine emniyet, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.


Yaralı mahalle bekçisi, sağlık ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından tedavi altına alınmak üzere hastaneye kaldırıldı.


Bölgede geniş güvenlik önlemi alınırken olay yeri inceleme ekipleri bölgede uzun süre çalışma yaptı.


Polis ekiplerinin çalışmasıyla yakalanan şüpheliler emniyete götürüldü.




#Silahlı saldırı
#Kağıthane
#Şirintepe Mahallesi
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