Kağıthane'de motosikletli iki şahıs devriye gezen bekçiyi vurdu

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in “diriliş” mesajıyla paralel, Almanya’da gösterime giren “Exodus” filmi dikkat çekti. 15 Temmuz darbe girişimine katılan FETÖ’cü bir generalle örgüt mensubu bir polisin ihanetini masumlaştıran film, Berlin Film Festivali’nde ödüle aday gösterildi. Film ödül alırsa, Avrupa’da birçok ülkede vizyona girecek.