FETÖ ihanete ödül bekliyor

15 Temmuz darbe girişiminden sonra görevlerinden ihraç edilen FETÖ’cüleri aklama çabası içerisine giren örgüt, Pensilvanya’dan gelen emirle uluslararası kamuoyunda Türkiye’yi karalamaya çalışıyor. Türkiye'deki örgüt mensuplarından toplanıp Avrupa'ya gönderilen paralarla finanse edilen “Exodus” filmi, Almanya'nın başkenti Berlin’de, aralarında FETÖ'nün propaganda sorumlusu Cevheri Güven'in de bulunduğu yüzlerce firari örgüt mensubu tarafından izlendi. Filmde, FETÖ'nün darbe girişimine katılan bir general ve örgütün emniyet yapılanmasındaki bir polisin ihaneti masumlaştırılıp, örgüt mensuplarının dağılması önlenmeye çalışılıyor.





ÖDÜL ALIRSA AVRUPA’DA YAYILIR

Berlin Film Festivali’nde ödüle aday gösterilen filmin ödül alması halinde farklı Avrupa ülkelerinde de gösterime girebileceği öğrenildi. FETÖ’nün filmin ödül alması amacıyla lobi faaliyetine giriştiği kaydedilirken, elebaşı Fetullah Gülen'in Avrupa ülkelerindeki örgüt sorumlularına bu konuda talimat gönderdiği belirtildi.





EMİR PENSİLVANYA’DAN

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen geçen hafta Pensilvanya'daki örgüt kampından yayınladığı bir videoda “Bu umumi çözülmelerden sonra hususiyle devlet-i aliyenin çözülmesinden sonra, hakikaten insanlar kırılma yaşadılar. Bayağı ümitsiz duruma düştüler. Yeniden böyle bir diriliş çok çok önemli yani hafife almamak lazım. Kendimizden bilmemek lazım” sözleriyle örgüt mensuplarına mesaj vermişti. FETÖ elebaşının bu söylemi ve örgütün finanse ettiği “Exodus” filmi birlikte değerlendirildiğinde, örgüt mensuplarının çözülmesi ve dağılmasını engellemeye yönelik kara propagandaya devam edildiği görülüyor.





Mahrem yapıya 'Kıskaç'

FETÖ’nün TSK ve ve Emniyet içindeki mahrem yapılanmasında faaliyet yürüten örgüt mensuplarının yakalanması için operasyon düzenlendi. FETÖ imamlarıyla operasyonel hatlar üzerinden iletişim kurup ByLock kullandıkları belirlenen örgüt mensuplarının, 2014'teki KPSS’ye 3 mahrem imamın sorumlu olduğu çalışma evlerinde hazırlandığı tespit edildi. Aralarında 8 kamu personelinin de bulunduğu zanlıların yakalanması için gözaltı kararı çıkarıldı.





23 İLDE 61 GÖZALTI

İfade ve teşhislerde adı geçen FETÖ’cülerin gizlendikleri örgüt evlerine baskın düzenlendi. 23 ilde gerçekleştirilen Kıskaç-8 Operasyonu’nda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası ve aranma kaydı bulunan 61 şüpheli yakalandı. Adreslerde çok miktarda nakit para ele geçirildi. Aramalarda bulunan dijital materyal ve örgütsel dokümanlara da el konuldu. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, operasyonu “FETÖ'cülere göz açtırmayacağız” mesajıyla duyurdu.





HAVACI KRİPTOLAR DEŞİFRE OLDU

Hava Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik soruşturmalarda da yeni isimler deşifre edildi. Örgütün gizli elemanlarını tanımlamak için oluşturduğu “mahrem hizmetler” yapılanmasına yönelik soruşturmada kripto FETÖ’cülere ulaşıldı. Kontörlü sabit hatları kullanarak örgütün sivil imamlarıyla iletişime geçen FETÖ’cü askerler hakkındaki itirafçı ifadeleri değerlendirildi. 8 ildeki baskınlarda, daha önce TSK’dan ilişiği kesilmiş 5’i subay, 1’i astsubay, 1’i askeri öğrenci ile 8’i sivil 15 şüpheli gözaltına alındı.



