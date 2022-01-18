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ERZURUM

Kahraman itfaiyeci Afgan çocuğa nefes oldu: Kendi maskesini verdi

Erzurum’da Afgan ailenin yaşadığı evde sobadan çıkan ateş yangın çıkardı. İtfaiye ekipleri dumandan zehirlenen anne ve 3 kız çocuğunu camdan çıkardı. İtfaiyeci Yücel Küçük, ambulans gelene kadar 3 kız çocuğuna kendi oksijen maskesini taktı. Küçük de dumandan etkilenip kalp krizi geçirdi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kahraman itfaiyeci Afgan çocuğa nefes oldu: Kendi maskesini verdi
Ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çocuklara takan itfaiye eri kalp krizi geçirdi.

Erzurum’da yaşayan Afgan ailenin evinde dün sabaha karşı saat 04.00 sıralarında yangın çıktı. Gece yakılan soba nedeniyle başladığı sanılan yangını bina sakinleri fark etti. İhbar üzerine Yakutiye’ye bağlı Mumcu Mahallesi’ndeki adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekipleri, bodrum kattaki daireye pencereden girdi. İçeride mahsur kalan Roghayyeh Alavi (34) ile kızları Zehra (17), Zohre (16) ve Zeynep (14) son anda dışarı çıkarıldı. Dumandan etkilenen anne sağlık görevlilerince hemen hastaneye kaldırıldı.

Pencereden içeri giren ekipler aileyi son anda kurtardı.
Pencereden içeri giren ekipler aileyi son anda kurtardı.

İTFAİYECİ KENDİ OKSİJEN MASKESİNİ VERDİ

İtfaiye erlerinden Yücel Küçük, diğer ambulans gelene kadar kendi oksijen maskesini çocuklara taktı. Bir başka itfaiye eri de montunu üşüyen çocukların üzerine örttü. Bir süre sonra Yücel Küçük de fenalaştı.

Arkadaşları tarafından apar topar hastaneye götürülen Küçük’ün, dumandan etkilenerek kalp krizi geçirdiği belirlendi. Anjiyo yapılıp yoğun bakımda tedavi altına alınan kahraman itfaiyecinin sağlığının iyi olduğu öğrenildi. Yangından kurtarılan ailenin ise durumu ciddiyetini koruyor. Anne entübe edildi, çocukların bilinci açık ancak 4’ünün de hayati tehlikesi sürüyor.

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